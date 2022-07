Kādu zāles pļaušanas tehniku izvēlēties?

Vasara ir intensīvākais zāles pļaušanas periods, kurā regulāri nākas veltīt laiku piemājas teritorijas kopšanai. No šī darba nevar izvairīties nedz privātmāju īpašnieki, nedz daudzdzīvokļu namu iemītnieki, tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu zāliena kopšanas tehniku, kas palīdzēs ātri un ērti tikt pie skaisti nopļauta mauriņa.

Kärcher zīmola zāles trimmeris un zāles pļāvējs var kļūt par lieliskiem palīgiem zālāja pļaušanas sezonā. Tie ir aprīkoti ar akumulatoru, tāpēc dod iespēju brīvi manevrēt jebkurā vietā. Šāda zālāja kopšanas tehnika dod iespēju atbrīvoties no benzīna lietošanas, tādējādi padarot zāles pļaušanu daudz drošāku.

Moderns akumulatoru zāles pļāvējs

Kärcher zāles pļāvējs ir moderns un jaudīgs risinājums zāliena kopšanai. Tas lieliski tiek galā ar jebkuras platības mauriņu un arī nelīdzenu reljefu. Zāles pļāvējs ir aprīkots ar „Push Assist” funkciju, kas nodrošina papildu piedziņas jaudu, līdz ar to arī dārza slīpumus būs iespējams pļaut bez liekas piepūles. Pateicoties lielajam griešanas platumam un ietilpīgajam nopļautās zāles konteinerim, zāles pļaušana nesagādās nekādas raizes. Zāles tvertne dod iespēju nopļauto zāli uzreiz savākt. Tādā veidā nebūs jāsatraucas par to, ka garāka nopļautā zāle traucē un nepievilcīgi izskatās uz svaigi sakoptā zāliena. Taču gadījumā, ja svaigi nopļauto zāli vēlaties izmantot kā dabisko mēslojumu, lieti noderēs mulčēšanas funkcija, kas to izkaisīs pār zālienu. Kärcher zāles pļāvēja uzglabāšana ir ērta un kompakta. Pateicoties tam, ka zāles pļāvējam ir salokāms rokturis, to ir ērti uzglabāt arī tad, ja saimniecības ēkās nav daudz brīvās vietas.

Parocīgs akumulatoru zāles trimmeris

Tad, ja jūsu dārzu un pagalmu izdaiļo apstādījumi, soliņi un citi elementi, zālāja pļaušanai lieliski noderēs Kärcher bezvadu zāles trimmeris. Tas palīdzēs piekļūt grūtāk aizsniedzamām vietām, nodrošinot iespēju iegūt skaisti nopļautu zālāju pat tālākajos pagalma un dārza stūros. Trimmeris ir veidots tā, lai ar to būtu viegli piekļūt arī šaurām un slīpām vietām. Tas spēj veikt pļaušanu pat pilnībā vertikālā darba pozīcijā. Kärcher zālēs trimmerim pa spēkam ir arī gara un pāraugusi zāle, kā arī nezāles, tāpēc tas būs noderīgs arī ilgāku laiku nekoptās īpašuma teritorijas zonās. Turklāt, vajadzības gadījumā to var aprīkot ar atsevišķi iegādājamiem asmeņiem. Trimmeris ir aprīkots ar automātisko auklas padevi, tāpēc aukla vienmēr būs vajadzīgajā garumā, un zālāja pļaušana nesagādās raizes.

Zāles pļaušanas tehnika ikvienam īpašumam

Kärcher zīmola produktu sortimentā ir plašs zāles pļāvēju un zāles trimmeru klāsts, tāpēc ikvienam būs iespēja atrast sava īpašuma kopšanai atbilstošāko modeli. Ierīces savā starpā atšķiras ar akumulatora jaudu, korpusa izmēriem, pļaušanas augstumu un platumu, kā arī zāles tvertnes tilpumu. Nelielu teritoriju kopšanai lieliski noderēs gan izmēra, gan jaudas ziņā mazākas zālēs pļaušanas ierīces, kuras veiksmīgi un efektīvi pildīs savas funkcijas. Savukārt, plašākām teritorijām labi zālāja kopšanas palīgi būs vidējie un lielie modeļi, kas aprīkoti ar jaudīgākiem akumulatoriem. Katrs modelis sniedz arī vairākas citas priekšrocības, tāpēc zālāja kopšana ar Kärcher pļaušanas tehniku sniegs efektīvu rezultātu.

