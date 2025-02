Kā tikt pie salda miega ziemas naktīs

Klāt ziema – sniegbalta vai dažkārt pat zaļa – to šodien paredzēt vairs nevar. Lai nu kā, ziemā diennakts tumšais laiks kļuvis garāks un vairāk laika gribētos veltīt miegam. Tomēr aiz katra stūra glūn kāds miega traucēklis. Brīžam liekas savādi – agrāk no miega atturēja kāda aizraujoša grāmata, taču mūsdienās vien retais teiks, ka dod priekšroku Šekspīram, nevis saldam naktsmieram. Daudz aktuālāks miega zaglis ir viedierīces, kas mūsu uzmanību spēj noturēt pat stundām ilgi. Kā atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem – tālāk pāris praktisku padomu.

Gulta – vieta tikai naktsmieram

Strādājot no mājām vai laiskojoties kādā brīvdienas pēcpusdienā, tā vien gribas ievelties gultā un nedaudz atpūtināt acis. Vai varbūt, gluži otrādi, pastrādāt, sēžot gultā, jo tas taču ir daudz ērtāk. Varētu likties – kas gan slikts darbam gultā. Tomēr šādu ieradumu daudzi psihologi atzīst par kaitīgu, jo cilvēks pierod pie strādāšanas gultā, līdz tā iegūst darbavietas nozīmi – tādu pašu kā darba krēsls. Tomēr vakarā kļūst arvien grūtāk iemigt, jo gulta ir zaudējusi naktsmiera vietas nozīmi. Tāpēc solis nr. 1 miega kvalitātes atgūšanā ir izmantot gultu tikai gulēšanai un nekam citam.

Gultas iekārtojums patīkamam miegam

Otrs biežākais klupšanas akmens ir nepietiekama gultas kopšana. Velti atgādināt, ka gultas veļu mainīt būtu ieteicams reizi nedēļā. Svaigi mazgāta kokvilnas gultas veļa sniegs daudz patīkamāku naktsmieru. Ziema ir laiks, kad daudzi dod priekšroku tieši kokvilnas audumam – ieritināties sildošā kokvilnas gultas veļā ir tik patīkami. Aizdomājieties par to, vai arī jūsu mājās būtu pienācis laiks nomainīt nolietoto gultas veļu ar jaunu un patīkami mīkstu.

Lai nākamajā naktī naktsmiers ir pirmajā vietā

Kāpēc vilcināties un turpināt ziedot savas miega stundas kam citam? Izlēmība nāks jums par labu – piekopiet veselīgus ieradumus un gultu neizmantojiet strādāšanai, uzklājiet jaunu kokvilnas gultas veļu un jau nākamajā naktī izjūtiet, cik patīkams ir kvalitatīvs naktsmiers.