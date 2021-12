Kā samazināt stresu, kuru veicina finanšu problēmas?

Stress mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu. Zināmās robežās neliels stress cilvēka organismam nekaitē, reizēm pat tas ir nepieciešams, taču ilglaicīgs stress var būtiski ietekmēt cilvēka veselību.

Nav nekas neparasts, ka viens no galvenajiem stresa iemesliem mūsdienās ir finanšu problēmas. Ja naudas kontā nav, kredītlīnijaun citi rēķini ir neapmaksāti – tas var radīt nemitīgu uztraukumu, kas rada grūtības koncentrēties citām lietām un izbaudīt dzīvi pilnībā bez raizēm. Ko darīt, lai šādu nevēlamu uztraukumu mazinātu?

Darba vietas maiņa vai lūgums pēc algas pielikuma

Pilnīgi iespējams, ka Tavi ikmēneša ienākumi ir pārāk zemi, lai segtu savu primāro vajadzību izdevumus, tāpēc viens no risinājumiem varētu būt darba vietas maiņa. Lai arī labi atalgotu darbu ne vienmēr izdodas viegli atrast, ir vērts meklēt, jo iespējams, ka agrāk vai vēlāk izdosies “uziet” īsto darba devēju un sev vēlamo profesiju, kurā strādāt. Atrodot labāk apmaksātu darba vietu, pastāv liela iespēja, ka ikmēneša finanšu problēmas tiks atrisinātas, kas noteikti samazinās stresu Tavā ikdienas dzīvē.

Tikpat labi, ja nevēlies mainīt savu darbu, vienmēr pastāv iespēja palūgt algas pielikumu. Protams, parasti tas nav viegli, jo algas pielikuma jautāšana nav tas vieglākais jautājums, taču kas neriskē, tas nevinnē. Iespējams, ka algas palielināšana pat par 100 eiro spēs atrisināt Tavas finanšu problēmas.

Papildus ienākuma avots

Katram no mums ir savs hobijs. Tā var būt adīšana, programmēšana, sēņošana, makšķerēšana vai jebkas cits, kas ļauj nopelnīt naudu. Kāpēc gan neuzadīt, sēžot pie televizora, kādu skaistu zeķu pāri, kuru pēc tam internetā pārdot? Pārdošana internetā ir kļuvusi par ļoti ērtu preču/pakalpojumu realizēšanas vietu, jo, piemēram, sociālajā tīklā Facebook tiek piedāvāta pat atsevišķa preču pārdošanas sadaļa, kas ļauj dažu minūšu laikā tur pievienot savu veidoto darinājumu. Nevar nepieminēt arī populāro interneta portālu Andele Mandele, kurā var pārdot teju jebko, sākot no apģērba un beidzot līdz pat mēbelēm.

Gadījumā, ja pārzini vairākas valodas, noteikti vari piedāvāt tulkošanas pakalpojumus. Tulkošanu varētu uzskatīt par samērā labi ienesīgu ienākumu avotu, jo ir daudzi uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams šāds pakalpojums.

Parādu apmaksa

Nevienam nepatīk būt parādā. Nav svarīgi, vai esi aizņēmies naudu no kāda tuva drauga, ģimenes locekļa vai pat kredītiestādes. Sajūta, ka esi kādam parādā, noteikti nav patīkama, kas var radīt lieku stresu, tāpēc būtu vēlams tikt no parāda vaļā pēc iespējas ātrāk. Mēģini saplānot savu budžetu tā, lai liela daļa ienākumu tiktu novirzīta parādu apmaksai. Varbūt ir vērts dažus mēnešus padzīvot bez ērtībām un liekiem tēriņiem, kas ļautu atbrīvoties no parāda ātrāk? Nekas šajā dzīvē nav neiespējams.

Atceries, ka daudziem no mums dzīvē ir bijušas finansiālas problēmas, un patiesībā ikvienai problēmai var rast risinājumu, ja ir vēlēšanās savā dzīvē kaut ko mainīt. Tāpat ir svarīgi veidot uzkrājumus katru mēnesi, lai negaidīta finanšu problēma nesagādātu liekas raizes, stresu un galvassāpes.