Kā rūpēties par lūpām, lai tās būtu veselīgas

R ūpējoties par sejas ādu, par lūpām visbiežāk tiek piemirsts, labākajā gadījumā tiek izmantots tikai lūpu balzams . Tomēr lūpām ir nepieciešama pilnīgāka kopšana, ja vēlaties, lai āda šajā zonā ir maiga, bez sausuma pazīmēm un plaisām. Tā kā lūpu āda ir plāna, jutīga un uz to nemitīgi iedarbojas dažādi ārējie apstākļi, vēlams par to rūpēties regulāri un izmantot piemērotus skaistumkopšanas līdzekļus.

Noņemot kosmētiku, jānotīra arī lūpas

Sievietēm ierasts rituāls ir kosmētikas notīrīšana vakarā un arī ādas attīrīšana pēc nakts. Šajā procesā nedrīkst aizmirst arī par lūpām, tās jāattīra gan no kosmētikas, gan dienas laikā uzkrātajiem putekļiem un pat sīkām ēdiena daļiņām. Lūpas jātīra ar maigām kustībām un bez beršanas, jo āda ir plāna un trausla. Tīrīšanu var veikt ar to pašu līdzekli, ar kuru noņem kosmētiku, piemēram, micelāro ūdeni, kas efektīvi piesaista sīkās daļiņas un netīrumus, vai sejas tīrīšanas losjonu. Protams, to var darīt arī vienkārši ar siltu ūdeni.

Lūpu balzams jāuzklāj vairākas reizes dienā

Pēc lūpu tīrīšanas, pirms iešanās ārā un citos brīžos vēlams lutināt lūpas ar kopjošu kosmētiku. Laba izvēle būs lūpu balzams, higiēniskā lūpu krāsa vai citi barojoši, mitrinoši un mīkstinoši līdzekļi. Laba izvēle ir produkti, kuru sastāvā ir A un E vitamīns, nomierinošas un kopjošas sastāvdaļas, piemēram, mandeļu vai kāda cita eļļa, kliņģerīšu un kumelīšu ekstrakti, kā arī citas ādu kopjošas un aizsargājošas sastāvdaļas. Aukstajos gadalaikos, ejot ārā, uz lūpām jāuzklāj barojošs lūpu balzams vai sviests, bet saulainā un siltā laikā jārūpējas par pietiekamu mitrināšanu. Vasarā ieteicams izvēlēties lūpu kosmētiku ar SPF.

Arī lūpām jāizmanto skrubis

Lūpu āda ne tikai jāattīra un jālutina ar barojošu un mitrinošu kosmētiku, bet arī jāatbrīvo no atmirušās ādas. Tām tāpat kā sejas un ķermeņa ādai nepieciešams pīlings. To var veikt ar sejai izmantoto pīlingu, izgatavot maigu skrubi no virtuvē atrodamiem produktiem vai arī iegādāties speciālu skrubi lūpām. Tas saudzīgi atbrīvos lūpas no sausā un sasprēgājušā ādas slāņa, padarot tās īpaši gludas. Lūpu pīlingu gan nav vajadzības veikt katru dienu, jo āda ir plāna un jutīga, pietiks ar vienu reizi nedēļā.

Palutiniet lūpas ar kopjošu masku

Pēc skrubja lietošanas varat palutināt lūpu ādu arī ar kopjošu masku. Tādu iespējams gan pagatavot mājās no kādas eļļas un citiem vērtīgiem produktiem, gan izvēlēties jau gatavu lūpu masku. Tā atjaunos, dziedinās un atdzīvinās lūpu ādu. Maskas īpaši ieteicamas sausām un sasprēgājušām lūpām, lai palīdzētu tām ātrāk atgūt veselīgu izskatu. Lūpu masku ieteicams uzklāt tieši pa nakti, lai miega laikā līdzeklis varētu iedarboties un sniegt dziļu kopšanu lūpu ādai.

Maziniet ieradumu aplaizīt un kodīt lūpas

Jūs savām lūpām izdarīsiet lielu pakalpojumu, ja mēģināsiet izvairīties no paraduma tās aplaizīt un kodīt, kas parasti notiek stresa situācijās, brīžos, kad koncentrējas kādam darbam. Šādas automātiskas rīcības veicina ādas sausumu un traumas. Tāpat vēlams izvairīties no karstiem dzērieniem, ļoti asiem produktiem un citām lietām, kas kairina un traumē lūpu ādu. Arī tad, ja šādas situācijas gadās, vienmēr bagātīgi palutiniet lūpas ar kopjošu balzamu vai eļļu.

Vēlams pārbaudīt vispārējo veselību

Jāņem vērā, ka lūpu stāvoklis – sausums, plaisāšana, izsitumi, sasprēgājuši kaktiņi – nav stāsts tikai par lūpu ādu, bet par organisma veselību kopumā. Bieži vien neveselīgas lūpas ir simptoms tam, ka organismā ir vitamīnu trūkums, imunitāte ir novājināta vai ir kāda saslimšana. Tāpēc, ja ikdienas kopšana un aizsardzība lūpu stāvokli neuzlabo, ir vērts veikt veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta, kā arī konsultēties ar dermatologu, kurš ieteiks specializētus līdzekļus lūpu atveseļošanai.