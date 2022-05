Kā iemācīt savam četrkājainajam draugam stāvēt uz SUP dēļa

Foto: unspalsh.com / Marco López

Vai piekritīsi, ka brīvā laika pavadīšana kopā ar savu mīļo mājdzīvnieku var radīt patiesi patīkamas emocijas? Ņemot vērā to, ka lielākā daļa suņu izbauda ūdens priekus, SUP dēļi pēdējo gadu laikā ir kļuvuši kā populāri aktīvās atpūtas rīki ne tikai cilvēkiem, bet arī četrkājainajiem mīluļiem. Speciāli apmācot mīluli stāvēt uz SUP dēļa, tostarp ievērojot drošības pasākumus gan saimniekam, gan sunim, šis var kļūt par lielisku siltās sezonas hobiju.

Ieteikumi apmācību uzsākšanai

Sākums visam jaunajam var būt izaicinošs. Saimnieka drosme, entuziasms un zinātkāre var būt lielisks palīgs apmācību uzsākšanai. Atceries, ka tas ir process, nevis tūlītējs rezultāts. Lai SUP dēlis un ūdens būtu tavi un mīluļa labākie siltās sezonas draugi, aplūko mūsu ieteikumus:

Nepieciešamo piederumu iegāde

Apmācību process var tikt uzsākts tiklīdz esi nodrošinājies ar attiecīgajiem supošanas atribūtiem:

SUP dēļi , kas izmērā ir paredzēti vairāk kā vienam cilvēkam un ir ar neslīdošu virsmu;

, kas izmērā ir paredzēti vairāk kā vienam cilvēkam un ir ar neslīdošu virsmu; airis , kas piemērots Tavam augumam;

, kas piemērots Tavam augumam; glābšanas veste gan Tev, gan sunim, drošības pasākumu ievērošanai;

gan Tev, gan sunim, drošības pasākumu ievērošanai; gardumi sunim , lai apmācības process būtu vienkāršāks, patīkamāks un efektīvāks;

, lai apmācības process būtu vienkāršāks, patīkamāks un efektīvāks; maza, ūdensnecaurlaidīga somiņa svarīgo lietu uzglabāšanai.

Suņa iemaņu izvērtēšana

Ņem vērā, ka apmācīšana var ilgt, sākot no pāris dienām līdz pat vairākiem mēnešiem. Apmācību perioda ilgums ir atkarīgs no brīvā laika, tavām un suņa savstarpējām attiecībām un tā, kādas ir četrkājainā mīluļa esošās iemaņas. Pēc tā varēs secināt, cik ātri un efektīvi viņš spēs apgūt jaunās prasmes, atrodoties uz SUP dēļa.

Vispirms pārliecinies par to, vai tavs suns saprot svarīgākās komandas (“sēdi”, “stāvi”, “guli” u. tml.). Šīs iemaņas var noderēt dažādu neparedzētu situāciju kontrolēšanā, saglabājot stabilitāti un mieru. Pamatkomandas var tikt iepraktizētas, saimniekam pielietojot skaidru dikciju un pārliecinātu balsi, lai suns saprot, ka tas ir vērsts uz viņu. Par pareizu komandu izpildīšanu mīlulim pasniedz gardumus.

Foto: pixabay.com / Thomas G

Treniņš uz sauszemes

Kādu brīdi, kamēr notiek suņa apmācības, SUP dēli ieteicams uzglabāt iekštelpās, lai mīlulis var izzināt un pierast pie šī galvenā, lielā atribūta. Noteikti iepazīstini suni arī ar visu pārējo, kas viņu sagaida, soli pa solim izejot cauri katram no veicamajiem soļiem:

glābšanas vestes uzvilkšana (sev un sunim); gardumu somiņas piestiprināšana apģērbam/ vestei; SUP dēļa un aira novietošana uz grīdas; uzkāpšana uz SUP dēļa pirmajam; suņa aicināšana Tev pievienoties (izvēloties attiecīgo komandu); gardumu pasniegšana sunim; ceturtā un piektā soļa veikšana atkāroti (līdz suns to iemācās); aira turēšana rokās; iemācīšana sunim sēdēt uz SUP dēļa (izvēloties attiecīgo komandu, kā “sēdi”); gardumu pasniegšana sunim; iemācīšana sunim lēkt nost no SUP dēļa (izvēloties attiecīgo komandu); gardumu pasniegšana sunim / apbalvošana ar gardu maltīti.

Sākotnēji izmēģinājuma treniņus vēlams veikt vienā un tajā pašā vietā mājā, lai četrkājainais mīlulis apzinās, ka tas nav kaut kas nejaušs. Arī treniņu regularitāte palīdzēs nostiprināt iemaņas. Ik pēc pāris treniņa reizēm mēģini paildzināt laiku, kādu suns atrodas uz SUP dēļa. Nonākot uz ūdens, ir jārēķinās, ka tur pavadītais laiks būs vismaz 5 minūtes.

Treniņš ūdenstilpnē

Pirms doties ūdenstilpnes dziļumā, sāciet treniņus krastā, pietiekami seklā vietā. Ievērojot visus drošības pasākumus, saimniekam ieteicams uz dēļa uzkāpt pirmajam. Tikai pēc tam, kad pats esi uzkāpis un nostājies vai nosēdies stabilā pozīcijā, aicini mīluli sev pievienoties. Izvairies no straujām kustībām, kas varētu sašūpot SUP dēli un neļaut noturēt līdzsvaru. Dari visu tāpat, kā izmēģinot uz sauszemes.

Tiklīdz suns saprot uzdevumus, esot uz SUP dēļa, var pamazām virzīties ūdenstilpnes dziļumā. Sākumā ieteicams būt uz ceļiem un, esot pārliecinātam, ka suns ir mierīgs un stabils, pamazām sākt celties kājās. Paralēli runā ar savu mīluli, par paklausību dod kārumus, kā arī pirmajās reizēs nepārsniedz 10–15 minūtes šai aktivitātei. Sākotnēji ieteicams arī būt uzmanīgiem no tā, vai tuvumā nav kādi citi SUP dēļi ar supotājiem, kas tavam mīlulim var radīt apjukumu.

Foto: pixabay.com / Deborah Windham



Atkārtoti treniņi

Regulāra praktizēšanās var nostiprināt jaunu ieradumu, kas šajā gadījumā var būt arī jauns hobijs. Pamazām, iegūstot suņa uzticību un paklausību, var palielināt aktivitātes laiku. Kad tas viss ir nostiprinājies, tad var izmēģināt ko jaunu, piemēram, iemācīt kādu jaunu komandu, ļaut sunim ielēkt ūdenī vai aizdoties uz pavisam citu ūdenstilpni.

Karstās vasarās šī patiešām var kļūt par vislabāko un veldzējošāko aktīvās atpūtas izklaidi, taču neaizmirsti arī par sava četrkājainā mīluļa vajadzībām. Nepārspīlē ar pārāk biežiem, gariem un nogurdinošiem treniņiem. Jūs savstarpējā sadarbība būs vissvarīgākā, lai sunim šī aktivitāte neapniktu.

Ļoti iespējams, ka supošana, kā unikālais atpūtas veids, spēs radīt interesi un vēlmi arī kādam tavā draugu lokā, tāpēc iedrošini un apmāci arī viņus!

Foto: pexels.com / PNW production

Lūk, tu jau esi pāris soļus tuvāk, lai izmēģinātu, ko jaunu un aizraujošu kopā ar savu mīluli. SUP dēlis, airis, glābšanas vestes un citas nepieciešamās lietas iesakām meklēt 1a.lv interneta veikalā. Lai izdodas!