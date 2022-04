Ir laiks likt vasaras riepas – kam pievērst uzmanību?

Gudri autovadītāji nesteidzas mainīt riepas jau uzreiz pēc 1. marta, kad to atļauj likums, jo pavasaris mūsu platuma grādos ir viltīgs. Labāk pagaidīt, kamēr vidējā gaisa temperatūra diennaktī būs stabilos plusos un laika apstākļi ticami liecinās par ziemas atkāpšanos. Šobrīd, kad ziņās dzirdam prognozes, kas dienā jau tuvojas plus 20 grādiem, ir skaidrs, ka ir droši un pat vēlams likt automašīnai vasaras riepas .

Lai gan riepu maiņa tiek veikta regulāri un šķietami par šo procesu visu zinām, nenāk par sliktu atgādināt būtiskākās lietas, kurām pievērst uzmanību. Tas nepieciešams, lai garantētu, ka jūsu automašīna ir droša, ar labu vadāmību un atbilst visiem likumdošanas nosacījumiem.

Jāpārbauda riepu vizuālais stāvoklis

Ja šajā vasaras sezonā plānojat izmantot jau iepriekš lietotas vasaras riepas, kas glabātas pagrabā, garāžā vai citviet, tad pirms to montāžas noteikti ir rūpīgi riepas jāapskata un jāpārliecinās, ka tās joprojām ir labā stāvoklī. Vizuālajā apskatē jāpievērš uzmanība gumijas stāvoklim – vai tā nav saplaisājusi, nevienmērīgi nodilusi, ar griezumiem, pumpām un citiem redzamiem defektiem. Ja pamanāt šādas pazīmes, tad diemžēl šīs riepas šovasar nevarēs lietot, jo tās nav drošas. Riepas jāpārbauda pat tad, ja rudenī, kad tās noglabājāt, to jau izdarījāt. Arī uzglabāšanas laikā, ja apstākļi nav piemēroti, riepu gumija var zaudēt savu labo stāvokli, var izveidoties defekti. Tāpēc pirms montāžas vienalga riepas jāpārbauda.

Jāatceras par minimālo protektoru

Protams, veicot sezonālo riepu maiņu, vēlreiz jāpārliecinās, ka riepām, kuras izmantojat, ir atbilstošs protektora dziļums. Vasaras riepām minimālais pieļaujamais rādītājs ir 1,6 mm. Tomēr jāņem vērā, ka uzsākt sezonu ar šādu rādītāju nav prāta darbs. Vasaras gaitā riepas zaudē apmēram 1 mm protektora. Tas nozīmē, ka, lai rādītājs vienmēr būtu pieļaujamajā normā, sezonas sākumā tam jābūt vismaz 2,5–3 mm. Jāatceras, ka riepu protektora rādītājs nav tikai formalitāte, kura jāizpilda. Tas ir braukšanas drošības jautājums. Tāpēc jau tad, kad vasaras riepu protektors sasniedzis 3 mm atzīmi, vēlams domāt pat jauna riepu komplekta iegādi, lai būtu pārliecība, ka automašīna uz ceļa ir stabila, labi vadāma un spējīga tikt galā arī ar apgrūtinošiem apstākļiem.

Jāizvēlas apstākļiem piemērotas riepas

Ja šo sezonu esat nolēmuši uzsākt ar jaunām vasaras riepām, tad iegādes brīdī jāpievērš uzmanība tam, kāda veida riepas pērkat. Nav vēlams vadīties tikai un vienīgi pēc cenas faktora. Protams, ka ikviens autovadītājs vēlas ietaupīt, bet to nevajadzētu darīt uz savas drošības rēķina. Tāpēc labāk izvēlēties uzticama ražotāja riepas. Būtiski piemeklēt riepu modeli, kas atbilst jūsu braukšanas apstākļiem un paradumiem. Jāpievērš uzmanība protektora zīmējumam, riepu kravnesības un ātruma indeksam. Tāpat būtiski rādītāji ir arī degvielas patēriņa, ārējā trokšņa un saķeres uz slapja ceļa seguma rādītājs. Visi šie parametri ietekmē gan drošību, gan braukšanas komfortu. Protams, jāizvēlas arī savam auto atbilstošs riepu izmērs – augstums, platums, diametrs. Lai nemazinātu auto stabilitāti un vadāmību, jāizvēlas riepu izmērs, kas iekļaujas auto ražotāja norādītajā diapazonā.

Vai vasarā var braukt ar ziemas riepām?

Ne visi autovadītāji, iestājoties vasarīgam laikam, nomaina riepas, bet gan turpina braukt ar ziemas riepām. Likumdošana to neaizliedz, bet tā nav ieteicama prakse, jo ziemas riepas radītas, lai efektīvi darbotos temperatūrā, kas ir līdz +5 grādiem. Kā arī ziemas riepas ir ar mīkstāku gumiju un ātrāk dilst. Tāpat ziemas riepām vasarā ir zemāki vadāmības un bremzēšanas rādītāji, kas kritiskās situācijās var dārgi maksāt. Vislabāk izmantot divus kvalitatīvus riepu komplektus – vasaras un ziemas. Katras no šīm riepām paredzētas atšķirīgiem apstākļiem, kuros nodrošina vajadzīgo stabilitāti, drošību, vadāmību un bremzēšanas rādītājus. Atcerieties, ka riepas ar radzēm ir aizliegts izmantot laikā no 1. maija līdz 1. oktobrim, tāpēc, ja ziemā braucāt ar radžotām riepām, tad vasarā tās noteikti nevar izmantot.

