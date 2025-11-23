Investīcijas inovācijās – meža nozares izaugsmes pamats

Meža nozare ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem, kas ik gadu sniedz būtisku pienesumu gan valsts iekšzemes kopproduktam (IKP), gan eksportam. 2023. gadā nozare veidoja 6 % no IKP un nodrošināja 17 % no kopējā preču eksporta jeb 3,3 miljardus eiro. Tas apliecina, ka mežsaimniecība un kokrūpniecība ir ne tikai lielākā ražojošā nozare Latvijā, bet arī stratēģisks konkurētspējas balsts.
Publicitātes foto.
Lai gan koksne un koka izstrādājumi joprojām ir Latvijas svarīgāko eksporta produktu vidū, pieaugošā starptautiskā konkurence un vides ilgtspējas prasības pieprasa mērķtiecīgas investīcijas modernizācijā, ražošanas jaudu palielināšanā un inovācijās. Tieši šādas investīcijas ļauj uzņēmumiem attīstīt augstas pievienotās vērtības produktus un stiprināt pozīcijas globālajos tirgos.
Lielākās investīcijas apstrādes rūpniecībā
Kokrūpniecība ir lielākā investīciju veicēja visā apstrādes rūpniecībā, skaidro Latvijas kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociacijas valdes loceklis, Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss. Pēc viņa teiktā, pēdējo četru, piecu gadu laikā kokrūpniecībā vai nu iekārtās, vai ēkās kopumā investēts apmēram viens miljards eiro. “Mežu nozarē kopumā tās investīcijas ir vēl lielākas, jo investē arī mežu īpašnieki, mežizstrādes kompānijas, mēbeļrūpnieki. Šobrīd izcēlu tikai vienu nozares sadaļu – kokrūpniecību, kurā ir produktivitāte, efektivitāte un arī jauni produkti. Nozares robežas kļūst arvien plašākas, jo, paraugoties uz tādiem uzņēmumiem kā “Latvijas finieris”, “Stiga RM” vai “Gaujas koks”, mēs redzam, cik liela šo uzņēmumu iekšienē ir, teiksim, mašīnbūve. Viņi šo iekārtu potenciālu izmanto ne vien savām vajadzībām, bet arī strādā uz ārējiem pasūtījumiem. Lielākajā daļā jauno rūpnīcu paredzēts ražot augstas pievienotās vērtības produktus, tādējādi vēl vairāk kāpinot mežu nozares eksportspēju,” saka Kristaps Klauss.
Stratēģiskie nozares izaicinājumi konkurētspējai un attīstībai
Viens no būtiskākajiem nozares izaicinājumiem ir izmaksu pieaugums ilgtspējīgas darbības stiprināšanai, tai skaitā arī strādājošo atalgojuma celšanai. Kā norāda Kristaps Klauss, atalgojuma kāpums ir dabisks un šo procesu bremzēt nevajag, uzņēmumiem jāspēj tam pielāgoties. Viņš uzsver divus galvenos risinājumu virzienus: pirmkārt, jāpilnveido tehnoloģiskie procesi, lai cilvēka darba laiks tiktu izmantots maksimāli efektīvi, kas nozīmē ieguldījumus produktivitātes celšanā un jaunu produktu izstrādē. Otrkārt, situācijās, kur produktivitāti būtiski palielināt nav iespējams, nepieciešams aizstāt roku darbu ar modernām tehnoloģijām, lai saglabātu konkurētspēju un sekotu līdzi straujajam algu kāpumam.
Meža nozare kā stratēģisks prioritārais segments
AS “Reģionālā investīciju banka” (RIB) meža nozari noteikusi par stratēģiski nozīmīgu sektoru, kura attīstībai nepieciešamas mērķtiecīgas investīcijas. RIB īpaši atbalsta uzņēmumus, kas spēj pārvērst Latvijas dabas resursus inovatīvos un konkurētspējīgos produktos. Bankas eksperti norāda uz pieaugošo pieprasījumu pēc attīstības finansējuma, kas tiek virzīts uz uzņēmumiem, kas iegulda mūsdienīgās tehnoloģijās, ražošanas jaudas palielināšanā un eksporta tirgu paplašināšanā.
“Mūsu portfelī redzam stabilu izaugsmi, jo uzņēmēji investē ne tikai izejmateriālu apstrādē, bet arī mūsdienīgās tehnoloģijās, produktu dizainā un noieta tirgu paplašināšanā. Kā piemēru varu minēt šogad piešķirto 3,8 miljonu eiro finansējumu “ZAZA TIMBER” uzņēmumu grupai jaunu ražošanas iekārtu iegādei un apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Savukārt pērn 2,5 miljoni eiro finansējums piešķirts SIA “Daiļrade koks” ražošanas attīstīšanai, bet vēl gadu iepriekš 4,8 miljoni eiro uzņēmumam SIA “Grantiņi 1” modernas mežizstrādes tehnikas iegādei,” norāda RIB valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs. “RIB skatījumā prioritāri ir tie uzņēmumi, kas ar Latvijas dabas resursiem spēj radīt ilgtspējīgus, konkurētspējīgus un eksportējamus produktus. Šādu klientu attīstību atbalstām ar pielāgotiem finansēšanas risinājumiem – sākot no investīciju kredītiem līdz apgrozāmo līdzekļu finansējumam,” uzsver RIB pārstāvis.
Uzticams partneris ir drošs solis uz izaugsmi
RIB ir uzticams finanšu partneris ar 24 gadu pieredzi, kas nodrošina individuālu pieeju katram uzņēmējam, izdevīgus nosacījumus un ātru lēmumu pieņemšanu. Banka atbalsta vidējos un lielos Latvijas uzņēmumus, piedāvājot kreditēšanu, pilna spektra finanšu pakalpojumus un digitālus risinājumus ērtai ikdienas finanšu pārvaldībai.
RIB sadarbībā ar uzņēmumiem rada iespējas attīstībai, inovācijām un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajos tirgos.
RIB valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs norāda: “Mēs atbalstām uzņēmumus, kas domā ilgtermiņā, investē un pielāgojas pārmaiņām. Klientu uzticība un atkārtota izvēle sadarboties ar RIB apliecina mūsu lomu kā uzticamam finanšu partnerim.”
Publicitātes foto.
Ja Tavam uzņēmumam nepieciešams papildu finansējums attīstībai vai izaugsmes veicināšanai, aicinām pieteikties individuālai konsultācijai, zvanot pa tālruni 67830579.
Plašāka informācija pieejama www.ribbank.com.
