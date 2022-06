Elektrība no saules paneļiem pieejama arī jūsu uzņēmumā

Ja jūsu uzņēmums aktīvi meklē risinājumus, kā neļaut strauji pieaugošajām energoresursu cenām negatīvi ietekmēt biznesu, tad gribam atgādināt, ka elektrība no saules paneļiem joprojām ir viens no pieejamākajiem alternatīvajiem veidiem, kuru iespējams īstenot ne tikai lielos, bet arī vidējos un mazos uzņēmumos, jo saules elektrostaciju un tajā esošos paneļus var komplektēt atbilstoši patēriņa apjomam un reālajām vajadzībām.

Kāpēc izvēlēties tieši saules enerģiju?

Saules enerģija ir nebeidzams un atjaunīgs resurss, kas ir arī videi draudzīgs un pieejams jebkurā vietā pasaulē. Šī enerģija ir ekoloģiski tīra, nerada izmešus un atkritumus. Tāpēc arī tā ieņem nozīmīgu lomu, mēģinot samazināt valstu atkarību no fosilajiem resursiem, kuri rada gaisa piesārņojumu un veicina klimata problēmas. Jāņem vērā, ka saules enerģija tiek izstarota ne tikai brīžos, kad spoži spīd saule un pie debesīm nav mākoņu. Arī apmākušās dienās saules paneļi strādā, jo ir ne tikai tiešais, bet arī izkliedētais saules starojums. Uzņēmumiem, kuri jau eksportē vai plāno to darīt, zaļā enerģija, tajā skaitā saules enerģija, ir aspekts, no kura tāpat nevarēs nākotnē izvairīties, jo pieaug citu valstu un sadarbības partneru pieprasījums pēc produkcijas, kas ražota, izmantojot atjaunīgos resursus. Saules enerģijas izmantošana var veicināt ne tikai biznesa izaugsmi ārvalstu tirgos, bet arī kopumā uzlabot zīmola reputāciju.

Saražot tik elektrības, cik nepieciešams

Ar saules paneļiem iespējams saražot tādu elektroenerģijas apjomu, kas nepieciešams tieši jūsu uzņēmuma darbības specifikai un patēriņa paradumiem. Atliek tikai izvērtēt vajadzības un pielāgot atbilstoša lieluma un jaudas saules paneļu sistēmu. Saules elektrostaciju iespējams izvietot ne tikai uz ēkas jumta, kā visbiežāk to redzam, bet arī uz zemes vai uz ēkas fasādes, ja šāds risinājums ir visefektīvākais, lai paneļi saņemtu maksimāli daudz saules gaismas. Uzstādītie saules paneļi pārvērtīs saules enerģiju līdzstrāvā un tālāk ar invertora palīdzību maiņstrāvā, kuru jau var izmantot elektroiekārtu darbināšanā, apgaismojumam un citām vajadzībām, kur nepieciešama elektrība uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

Lielāka neatkarība un mazāki rēķini

Protams, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc parasti tiek apsvērta saules enerģijas izmantošana, ir iespēja efektīvi ne tikai šodien, bet arī tālākā nākotnē samazināt izdevumus par elektrību. Neskatoties uz to, ka sākotnēji jārēķinās ar investīcijām, kas saistītas ar saules stacijas ierīkošanu, tās atmaksājas jau pārskatāmā nākotnē. Tālāk ir tikai ieguvumi un minimālas izmaksas, jo saules stacija efektīvi var strādāt vairāk nekā 25 gadus. Kā arī tās uzturēšanā un apkopē nav jāiegulda līdzekļi. Un, protams, saules gaisma – tā ir pieejama par velti. Arī Latvijā saule spīd pietiekami daudz un bieži, lai sekmīgi nodrošinātu ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo elektrības daudzumu. Turklāt, ierīkojot uzņēmumā savu saules elektrostaciju, ievērojami samazinās atkarība no kopējā energotīkla un tā neparedzamajām svārstībām gan cenu ziņā, gan citos aspektos.

Kādus saules paneļus izvēlēties?

Arvien biežāk tiek izmantoti monokristāliskie saules paneļi, kas visefektīvāk pārvērš gaismu enerģijā — šī iespēja ir visizdevīgākā, ja vēlaties augstāko produktivitātes un cenu attiecību. Vizuāli tie atšķirami tieši pēc krāsas – monokristālu paneļi ir viendabīgi tumši zilā krāsā, bet polikristāliskie paneļi ir gaišāk zili un ar nevienmērīgu krāsu. Izvēloties momokristāliskos paneļus, viena un tā paša elektroenerģijas daudzuma saražošanai vajadzīga mazāka paneļu platība. Laika gaitā attīstījušās arī ražošanas tehnoloģijas, kas ļāvušas monokristālu paneļus padarīt cenu ziņā pieejamākus. Tāpēc šobrīd vairums klientu, kuri vēlas efektīvu un izdevīgu saules elektrostaciju, izvēlas tieši monokristāliskos saules paneļus.

Uzstādīt pašiem vai uzticēties speciālistiem?

Lai izvērtētu, cik jaudīga saules stacija nepieciešama, lai sakārtotu visus birokrātiskos jautājumus, kā arī praktiski veiktu stacijas ierīkošanu, nepieciešamas gan specifiskas zināšanas, gan pieredze. Vairumam uzņēmumu savā personālā nav šādu cilvēku, tāpēc, ņemot vērā arī to, ka tiek ieguldīti apjomīgi līdzekļi stacijas izveidē, drošāk ir piesaistīt šajā nozarē pieredzējušus speciālistus.

Uzņēmums ”Ignitis Latvija” ir pieredzējis saules paneļu uzstādītājs un nodrošina juridiskām personām pilnu pakalpojuma ciklu – no projekta izstrādes līdz pat stacijas uzstādīšanai un nodošanai klienta rīcībā. Tiek nodrošināta pilna projekta realizācija un visu vajadzīgo atļauju iegūšana. Klienta uzņēmums saņem jau funkcionējošu saules elektrostacija. Pirms projekta izstrādes ”Ignitis Latvija” eksperti izvērtē klienta vajadzības, lai izveidotu vispiemērotāko risinājumu.

Domājot par klientu ērtībām, “Ignitis Latvija” piedāvā par saules elektrostaciju norēķināties ne tikai pilnā apjomā pēc projekta nodošanas, bet arī ar izpirkumnomu. Tas nozīmē, ka saules stacija tiek uzstādīta par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem, bet klients norēķinās par saražoto elektrību. Pēc līguma darbības beigām saules stacija paliek klienta īpašumā.

Uzziniet vairāk par saules stacijas ierīkošanu uzņēmumā, sazinoties ar ”Ignitis Latvija”.