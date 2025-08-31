Efektīva deratizācija: Uzticiet to profesionāļiem!

Žurkas un peles nav tikai nepatīkami “viesi” – tās ir nopietns drauds gan īpašumam, gan veselībai. Kaitēkļi spēj izpostīt pārtikas krājumus, bojāt elektroinstalāciju, grauzt caurumus konstrukcijās un, pats galvenais – pārnēsāt bīstamas slimības (piemēram, salmonelozi, leptospirozi un citas).
Tāpēc deratizācija – grauzēju iznīcināšana – ir ne tikai izvēle, bet nepieciešamība. Turklāt – lai nodrošinātu ilgstošu efektivitāti un mazinātu draudus apkārtējai videi, deratizācija ir jāveic pareizi. Jāņem vērā, ka grauzēji ir gudri un pielāgojas – vienkārši izlikt slazdus vai indi bieži vien ir neefektīvi. Tāpat arī neprofesionāla pieeja var radīt riskus cilvēkiem un mājdzīvniekiem, kā arī piesārņot vidi – https://www.aktis.lv/deratizacija.
Labākais un drošākais risinājums ir profesionāli kaitēkļu kontroles pakalpojumi.
- Speciālisti nosaka grauzēju veidu, ieejas punktus un pārvietošanās maršrutus, lai izstrādātu pielāgotu risinājumu;
- Profesionālās deratizācijas metodes ir daudz iedarbīgākas nekā veikalu plauktos atrodamie līdzekli, turklāt tiek izmantoti tikai licencēti, droši preparāti;
- Tiek veikta ne tikai grauzēju iznīcināšana, bet arī sniegti ieteikumi profilaksei – kā novērst atkārtotu invāziju nākotnē.
Izvēloties profesionālu deratizāciju, Jūs iegūstat drošu un tīru vidi, aizsardzību pret veselības apdraudējumu, pasargātu īpašumu un mierīgu prātu.
SIA “Aktis” – profesionāli kaitēkļu kontroles pakalpojumi
Aktuāla deratizācija vai citi kaitēkļu kontroles pakalpojumi? Ieskatieties uzņēmuma “Aktis” pakalpojumu klāstā! SIA “Aktis” komanda strādā visā Latvijas teritorijā, nodrošinot pilnu pakalpojumu servisu ar garantētu rezultātu.
Pakalpojumu klāstā ne tikai deratizācija, bet arī dezinsekcija un dezinfekcija. Zinošie speciālisti konsultē un iesaka labākos risinājumus katrā konkrētajā situācijā.
SIA “Aktis” strādā kopš 1992. gada. Šajā laikā uzkrātā pieredze ļauj piedāvāt efektīvus kaitēkļu kontroles pakalpojumus, nodrošinot labāko iespējamo servisu.
Izvēloties “Aktis” pakalpojumus, Jūs saņemsiet:
- Pieredzē balstītus, situācijai atbilstošus risinājumus;
- Rūpīgu objektu apsekošanu un risku izvērtēšanu;
- Pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā;
- Konsultācijas un ieteikumus, ņemot vērā klienta individuālās vajadzības;
- Operatīvu darbu izpildi.
Uzņēmuma prioritāte ir kvalitāte visos pakalpojuma sniegšanas etapos – sākot ar apsekošanu un plāna sastādīšanu, līdz procedūras veikšanai. Uzticiet deratizāciju zinošiem speciālistiem! Uzziniet vairāk www.aktis.lv.