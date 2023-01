Būvniecība ar sendvičpaneļiem – viegli, ātri un par pieejamu cenu

Sendvičpaneļi ir viegls būvmateriāls, kas veidots no tērauda loksnēm un trīs veidu izolācijas slāņa. Viens no universālākajiem materiāliem putu polistirols (EPS) ir pielietojams no pamatiem līdz jumtam – ir viegls, ciets, neorganisks materiāls, nezaudē savas īpašības laika gaitā un nedeformējas. Materiāls ar lieliskām ugunsdrošības īpašībām – minerālvate (MWF) ir pielietojams fasādēm un jumtiem. Poliizocianurāts (PIR/PUR) ir īpaši izturīgu putu materiāls ar labākajām siltumizolācijas īpašībām sienām, jumtiem ar mazu vai vidēja slīpuma leņķi, un dzesēšanas iekārtām kā apšuvuma materiāls. Šim materiālam nav analoga būvējot aukstuma noliktavas.

Sendvičpaneļus izmanto, lai būvētu vai renovētu ēkas. No visiem pieejamajiem būvniecības materiāliem, sendvičpaneļi izmaksu ziņā ir viens no pieejamākajiem būvmateriāliem. Ēkas uzstādīšana no sendvičpaneļiem ir ātra, vienkārša un ievērojami samazina darbaspēka izmaksas. Piemēram, vienas dienas laikā var noklāt ar sendvičpaneļiem ap 150 m2 jumta.

Sendvičpaneļu izmantošanai ir vairākas priekšrocības un, pirmkārt, tā ir ātra un vienkārša montāža. Sendvičpaneļi ir vieglāki par jebkuru citu celtniecības materiālu, un, jo tas ir vieglāks, jo ērtāk ar to ir strādāt, un darbu veikšanai nav nepieciešama dārga smagā tehnika. Nelielais materiāla svars ļauj ietaupīt, jo nav jāizbūvē tik nopietni pamati, kādi būtu vajadzīgi betona ēkai.

Sendvičpaneļi pircējam tiek sagatavoti vajadzīgajā izmērā un krāsā un piegādāti objektā pilnībā gatavā veidā – jau ar iekšējo un ārējo apdari. Tātad, montējot būves sienas un jumtu, nebūs nepieciešami vēl papildus apdares darbi. Paneļi ir ar izvēlētās apdares rievojumu un krāsu. Paneļu montāža noris ātri un ir vienkārša, tāpēc atkal izdodas ietaupīt iesaistītos resursus – darbaspēku un laiku. Sendvičpaneļi ir izmantojami atkārtoti – tas nozīmē, ka būvi var izjaukt un izmantot materiālu citā vietā citai būvei.

Teiciens „ja reiz lēti un ātri, tātad nekvalitatīvi” sendvičpaneļu gadījumā nebūs patiess. Darbu veikšanā ir stingri jāievēro sendvičpaneļu uzglabāšanas un pārvietošanas noteikumi, kā arī montāžas tehnoloģija, jādarbojas saskaņā ar dokumentāciju, kā arī jāievēro darba drošības noteikumi, tad būvdarbi ritēs raiti un ēkas kalpos ilgi.

