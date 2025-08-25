Biežākās kļūdas, ko pieļauj, uzklājot apmetumu, un kā no tām izvairīties

Apmetuma uzklāšana šķiet vienkāršs darbs, taču pat nelielas kļūdas šajā procesā var izmaksāt ievērojami vairāk nekā sākotnēji plānots. Nepareizi sagatavota virsma, neatbilstošs materiāls vai kļūdaina tehnika var novest pie plaisām, nelīdzenumiem un pat nepieciešamības visu darbu veikt no sākuma. Tas nozīmē ne tikai papildu izmaksas, bet arī lieku laika patēriņu un vilšanos gala rezultātā.
Šajā rakstā aplūkosim biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, uzklājot apmetumu, un sniegsim praktiskus padomus, kā no tām izvairīties, lai panāktu ilgmūžīgu, estētisku un kvalitatīvu apdari.
Kļūda Nr.1 – Nepareiza virsmas sagatavošana
Viena no izplatītākajām kļūdām apmetuma uzklāšanā ir nepietiekami sagatavota pamatne. Ja virsma ir putekļaina, taukaina, nelīdzena vai ar atslāņojušos veco apdari, apmetums pie tās nepielips pietiekami labi. Rezultāts – plaisas un materiāla atdalīšanās jau pēc neilga laika.
Kā to atpazīt:
- Apmetums drūp vai lobās nost jau pēc uzklāšanas.
- Virsma zem apmetuma ir nevienmērīga vai ar redzamiem netīrumiem.
- Jau uzklāšanas brīdī materiāls nespēj veidot saķeri ar virsmu.
Kā to novērst:
- Pirms darba rūpīgi notīri putekļus, netīrumus un taukus.
- Noņem atslāņojušos krāsas vai apmetuma kārtas.
- Izlīdzini pamatni un aizpildi plaisas.
- Uzklāj grunti, kas nodrošina labāku saķeri starp virsmu un apmetumu.
Pareiza sagatavošana ir pamats kvalitatīvam un ilgmūžīgam rezultātam – ja šo soli izlaidīsi, tad pat dārgākie apmetumi nespēs nodrošināt vēlamo izskatu un izturību.
Kļūda Nr.2 Sliktas kvalitātes materiālu izmantošana
Izvēloties lētākos vai nezināmas izcelsmes apmetuma materiālus, riskē ar to, ka rezultāts būs īslaicīgs un neizturīgs. Zemas kvalitātes apmetums var plaisāt, drupt vai mainīt krāsu jau pēc pāris mēnešiem, īpaši, ja telpā ir paaugstināts mitrums vai krasas temperatūras svārstības.
Lai iegūtu ilgtermiņa rezultātu, svarīgi izvēlēties uzticamus ražotājus, piemēram, Knauf, kas nodrošina pārbaudītu kvalitāti un materiālu saderību ar dažādām virsmām.
Kāpēc tas ir svarīgi:
- Labi materiāli nodrošina vienmērīgu klājumu un labu saķeri.
- Kvalitatīvi apmetumi ir izturīgāks pret plaisāšanu un mitruma ietekmi.
- Ilgtermiņā tas palīdz ietaupīt uz remontdarbiem, jo nebūs jāveic labošanas darbi pēc neilga laika.
Atceries – apmetuma kvalitāte sākas ar pareizu materiālu izvēli. Pat labākā tehnika nespēs kompensēt nekvalitatīvu produktu trūkumus.
Kļūda Nr.3 – Nepiemērots apmetuma biezums
Pārāk plāns apmetuma slānis nespēj nosegt virsmas nelīdzenumus un ātri sāk plaisāt, bet pārāk biezs slānis var noslīdēt vai plaisāt žūšanas laikā. Gan viens, gan otrs variants būtiski samazina apdares kalpošanas laiku un pasliktina vizuālo izskatu.
Lai to novērstu, jāievēro ražotāja ieteiktais apmetuma biezums konkrētajam produktam un virsmai. Parasti tas svārstās no dažiem milimetriem līdz vairāk nekā centimetram – atkarībā no pielietojuma un vajadzīgā gala rezultāta.
Atceries:
- Vienmēr sagatavo virsmu, lai apmetums saķertos vienmērīgi.
- Ja nepieciešams biezāks slānis, apmetums jāuzklāj vairākās kārtās, ļaujot katrai pilnībā nožūt.
Pareizi izvēlēts un uzklāts apmetuma biezums ne tikai izskatīsies labi, bet arī kalpos daudz ilgāk bez plaisām un bojājumiem.
Kļūda Nr.4 – Darbs nepiemērotos laika apstākļos
Apmetuma kvalitāti būtiski ietekmē temperatūra un mitrums. Ja strādā pārāk karstā, aukstā vai mitrā laikā, apmetums var žūt nevienmērīgi, plaisāt vai pat neatbilst paredzētajai izturībai.
Kā izvairīties:
- Strādā temperatūrā, ko iesaka ražotājs (parasti no +5°C līdz +25°C), jo pārāk zema vai augsta temperatūra var ietekmēt apmetuma sacietēšanu un izturību.
- Izvairies no tiešiem saules stariem un spēcīga vēja, jo tas var izraisīt ātru apmetuma žūšanu, plaisas vai nelīdzenu virsmu.
- Lietus gadījumā aizsargā darba zonu ar pārsegu vai plēvi, lai novērstu mitruma iekļūšanu apmetumā, kas var bojāt gala rezultātu un ilgtermiņa izturību.
Pareizi izvēlēts darba laiks nodrošina, ka apmetums kalpos ilgi un saglabās gludu, estētisku virsmu.
Kļūda Nr.5 – Neprofesionāla tehnikas pielietošana
Pat kvalitatīvs apmetums un labi sagatavota virsma nesniegs vēlamo rezultātu, ja darbs tiek veikts ar nepareizu tehniku. Nepareizi veikti špakteļlāpstas triepieni, nevienmērīgs spiediens vai nekvalitatīvi instrumenti rada nelīdzenumus, redzamas šuves un pat atslāņošanos.
Kā izvairīties:
- Izmanto kvalitatīvus instrumentus, jo ar sliktas kvalitātes rīkiem darbs būs grūtāks, apmetums var tikt uzklāts nevienmērīgi, un palielināsies bojājumu risks.
- Sarežģītākos darbos piesaisti pieredzējušu meistaru, lai izvairītos no dārgiem labojumiem un nodrošinātu, ka sienas apmetums kalpos ilgus gadus ar vienmērīgu un estētisku rezultātu.
Pareiza tehnika ne tikai nodrošina vizuāli pievilcīgu apdari, bet arī pagarina apmetuma kalpošanas laiku.
Profesionāļu padomi, lai apmetums kalpotu gadiem
Lai sienu un griestu apmetums saglabātu savu izskatu un izturību ilgtermiņā, svarīga ir ne tikai pareiza uzklāšana, bet arī materiālu un tehnikas izvēle. Pieredzējuši meistari iesaka pievērst uzmanību katram darba posmam – no virsmas sagatavošanas līdz pēdējai apdares kārtai.
- Izvēlies uzticamus un kvalitatīvus materiālus, piemēram, no Rīgas Būvserviss.
- Atceries, ka pamatneti jābūt tīrai, sausai un ar labu saķeri.
- Strādā atbilstošos temperatūras un mitruma apstākļos, lai novērstu plaisu veidošanos.
- Pēc uzklāšanas ļauj apmetumam pilnībā nožūt pirms krāsošanas vai citu apdares darbu veikšanas.
Pareizi izvēlēta pieeja un rūpīgs darbs ļaus apmetumam kalpot ne tikai gadu, bet pat gadu desmitus, saglabājot kvalitatīvu rezultātu.
Apmetuma uzklāšana nav tikai tehnisks darbs – tā ir arī prasme, kurā katra detaļa ir svarīga. Pareiza virsmas sagatavošana, kvalitatīvi materiāli, atbilstošs biezums, piemēroti laikapstākļi un profesionāla tehnika nodrošina, ka rezultāts būs gan estētisks, gan ilgmūžīgs. Izprotot un izvairoties no biežākajām kļūdām, iespējams ne tikai saglabāt sienu vizuālo pievilcību, bet arī izvairīties no liekiem remonta darbiem nākotnē. Ieguldījums rūpīgā un pārdomātā procesā atmaksājas!