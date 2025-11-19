Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 20. novembris
Elizabete, Liza, Līze, Betija
weather-icon
+1° C, vējš 1.34 m/s, D vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Alūksnes rajona SIA firma “Alūksnes Energoceltnieks” paziņojums individuālu garāžu īrniekiem

00:00 20.11.2025

REKLĀMA

36

2025. gada 31. decembrī beidzas noslēgto individuālo garāžu īres līgumu termiņš. Līgumi nākošajam individuālo garāžu īres termiņam tiks slēgti no šā gada 1. līdz 23. decembrim.

Lai vienotos par konkrēto līdzējiem abpusēji izdevīgu līguma pārslēgšanas dienu un laiku, lūgums iepriekš zvanīt uz tālruņiem: 64381547 vai 29265370.

Informējam, ka ar 2026.gada 1. janvāri individuālo garāžu 1 boksa mēneša cena fiziskajām personām ieskaitot PVN tiek noteikta 45,00 eiro – juridiskām personām 55,00 eiro.

Brīdinām, ka ar īrniekiem, kuru maksājumu kavējumi pārsniedz līgumā noteiktās 60 dienas, individuāla garāžu īres līgumi netiks pārslēgti un saskaņā ar spēkā esošā līguma noteikumiem viņiem bezierunu kārtībā individuālu garāžu boksi jāatbrīvo.

Apstāklis, ka līguma termiņš beidzies, neatbrīvo viņus no līgumā noteikto saistību (maksājumu) izpildes un īres kavējuma maksājumi tiks piedzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šis nosacījums attiecas arī uz tiem individuālo garāžu boksu īrniekiem, kuri līdz norādītajam termiņam nebūs veikuši īres līguma pārslēgšanu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uztraucas par paaugstināto īres maksu mājvietai

08:00 13.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss (1)

08:36 14.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pie kā ripo “Sudraba zīles” jeb Valsts svētkos godina rosīgos novadniekus

08:00 18.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pārdomas par autoostas labiekārtošanas plāniem

10:35 13.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pasniegtas Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas

15:03 16.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Palīdzība vajadzīga tepat, nevis simts kilometru attālumā

08:00 19.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik gatavs esi ziemai?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
20
Novembris
Sākums: 10:00

“Renesans” ikmēneša tikšanās
Ceturtdiena
20
Novembris
Sākums: 18:00

Leļļu izrāde bērniem “Trīs sivēntiņi”
Piektdiena
21
Novembris
Sākums: 12:00

Tikšanās ar ceļotājiem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem
Piektdiena
21
Novembris
Sākums: 18:00

Spēlfilma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
Sestdiena
22
Novembris
Sākums: 18:00

Filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025

Kaspars komentē:

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!

14:46 14.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.

20:01 13.11.2025