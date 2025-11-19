Alūksnes rajona SIA firma “Alūksnes Energoceltnieks” paziņojums individuālu garāžu īrniekiem

2025. gada 31. decembrī beidzas noslēgto individuālo garāžu īres līgumu termiņš. Līgumi nākošajam individuālo garāžu īres termiņam tiks slēgti no šā gada 1. līdz 23. decembrim.
Lai vienotos par konkrēto līdzējiem abpusēji izdevīgu līguma pārslēgšanas dienu un laiku, lūgums iepriekš zvanīt uz tālruņiem: 64381547 vai 29265370.
Informējam, ka ar 2026.gada 1. janvāri individuālo garāžu 1 boksa mēneša cena fiziskajām personām ieskaitot PVN tiek noteikta 45,00 eiro – juridiskām personām 55,00 eiro.
Brīdinām, ka ar īrniekiem, kuru maksājumu kavējumi pārsniedz līgumā noteiktās 60 dienas, individuāla garāžu īres līgumi netiks pārslēgti un saskaņā ar spēkā esošā līguma noteikumiem viņiem bezierunu kārtībā individuālu garāžu boksi jāatbrīvo.
Apstāklis, ka līguma termiņš beidzies, neatbrīvo viņus no līgumā noteikto saistību (maksājumu) izpildes un īres kavējuma maksājumi tiks piedzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šis nosacījums attiecas arī uz tiem individuālo garāžu boksu īrniekiem, kuri līdz norādītajam termiņam nebūs veikuši īres līguma pārslēgšanu.
Elita komentē:
Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus
Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?
Kaspars komentē:
“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss
Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!
Elita komentē:
Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus
Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.