8 galvenie klasiskā virtuves dizaina elementi

Klasiskie virtuves dizaini ir neticami elastīgi un vienkārši. Mūžīgi elementi, mazas detaļas un neitrālas krāsu paletes nodrošina izskatu, kas nav ne pārāk elegants, ne pārāk bezpersonisks, vienlaikus spējot pielāgoties visdažādākajām gaumēm un budžetam. Ja vēlaties izveidot savu klasisko virtuvi, noteikti iekļaujiet šos 8 būtiskos elementus savā dizaina izkārtojumā, un būsiet pārliecināti, ka jūsu virtuve ne tikai lieliski izskatīsies, bet arī lieliski funkcionēs.

Balta marmora darba virsmas

Carrara un Calacatta marmors ir divas izcilas virsmas klasiskām virtuvēm. Marmora virsmas bieži ir klasiskās virtuves galvenais akcents. Protams, ar marmoru ir saistītas noteiktas uzturēšanas problēmas, taču tā skaistumam nav iespējams pretoties!

Skapīši neitrālās krāsās

Lai gan klasiskā baltā krāsa ir populāra virtuves skapīšu krāsa un stila ilgmūžības ziņā ar to nevar kļūdīties, ir vērts izmantot rūpīgi izvēlētu neitrālu krāsu, piemēram, krēmkrāsu, gaiši pelēku, zemes zaļu, gaiši zilu vai bēšu, ja vēlaties radīt personalizētāku izskatu un nekaitēt virtuves ilgtermiņa tēlam.

Virtuve ir viena no dzīvīgākajām telpām, kurā notiek vislielākā aktivitāte. Tā parasti ir mājas sirds. Lai gan šeit bieži tiek izmantotas spilgtas krāsas, piemēram, dzeltena un zaļa, lai atspoguļotu telpas enerģijas līmeni, maigi neitrālie un zemes toņi var būt tikpat piemēroti un radīt mierinošu un mūžīgu shēmu, kas rada mājīgu un mierīgu sajūtu.

Klusinātās papildu krāsas

Tradicionālajās virtuvēs parasti tiek izmantotas maigas, klusinātas krāsas, piemēram, krēmkrāsas, pelēcīgās un gaiši pelēkas krāsas. Klusinātās krāsas palīdz ienest dabiskus elementus, koncentrējoties uz siltumu un mājīgumu, lai radītu vairāk jautru ģimenes maltīšu un izklaižu.

Audumi var piešķirt tradicionālā stila virtuvei krāsu uzliesmojumu. Aizkari un spilveni ar dabas attēliem vai smalkām svītrām var nevainojami iekļauties formālajos dizainos, vienlaikus pievienojot akcentu krāsas un piešķirot tiem unikālu šarmu.

Dekors un ierīces

Labākajos virtuves izkārtojumos tiek izmantoti dizaina elementi, kas papildina viens otru. Telpā nedrīkst atrasties krustojoši objekti, piemēram, gaismas ķermeņi, ierīces, paklāji, krēsli un dekoratīvi mākslas darbi. Ir jāpievērš uzmanība visām detaļām – pat cepamās formas, kas atrodamas šajā kategorijā , veicina kopējo iespaidu.

Klasiskais apgaismojums

Klasiskajos skapīšos bieži ir iebūvēts dekoratīvais apgaismojums, piemēram, dzeltenās krāsas spuldzes. Šī krāsa piešķir virtuvei siltumu un atgādina vecmodīgu ēdamistabu. Siltā bronza labāk iederas tradicionālajā virtuvē, jo tā piešķir telpai graciozitāti.

Augstākās klases grīdas segums

Izvēlieties koku, liela izmēra porcelāna flīzes vai lieto betonu. Klasiskā virtuvē labi darbojas jebkurš elegants grīdas segums, ja vien tas ir interesants papildinājums jūsu virtuves paletei.

Vienkāršas tehniskās iekārtas

Iekārtas ir lielisks veids, kā iestatīt virtuves toni. Ja to izvēlaties saprātīgi, tas palīdzēs jūsu virtuvei izskatīties mūžīgai un atbilstošai. Piemēram, ja iekārtas pogas ir zeltainas, saskaņojiet tās ar zelta krāsas gaismas ķermeņu akcentiem. Vienkārši, plāni, melni elementi papildina tīro, moderno izskatu. Ja līnijas būs vienkāršas, virtuves iekārta nekad neizies no modes!

Kvalitatīvi trauki

Trauki ( https://formadore.lv/virtuves-trauki ) ir galvenais galda akcents. Pirms sākat domāt par rakstiem un krāsām, jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, kāds materiāls jums ir vispiemērotākais. Visizplatītākie virtuves trauku materiāli ir kaula porcelāns, keramika, porcelāns, melamīns un akmens masa.

Kaulu porcelāns ir izturīga, viegla un eleganta alternatīva ikdienas un īpašiem galda piederumiem. Tas ir izturīgākais porcelāna veids, taču atšķirībā no smalkā porcelāna to parasti var izmantot mikroviļņu krāsnī un mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Keramikas trauki rada vērtības, stabilitātes un ikdienišķas pievilcības iespaidu. Tā kā keramika ir viens no senākajiem rūpnieciskajiem materiāliem, tā arī ievērojami palielina trauku svaru. Lai šie trauki izskatītos pēc iespējas labāk, labāk ir izvairīties no pēkšņām temperatūras izmaiņām, piemēram, no augstu iestatījumu izmantošanas cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.

Porcelāns ir daudzpusīgs materiāls ar neporainu virsmu un neticamu izturību, pateicoties tā augstajai apdedzināšanas temperatūrai. Porcelānu parasti var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, lietot mikroviļņu krāsnī un cepeškrāsnī. Dažiem porcelāna traukiem ir metāla akcenti, tāpēc ņemiet vērā, ka tie nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.

Melamīns ir atpūtnieku sapnis, jo šis materiāls padara traukus izturīgākus pret sitieniem un lūzumiem. Melamīna trauki ir lieliski piemēroti lietošanai ārpus telpām. Tie nav droši cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī, bet parasti ir mazgājami trauku mašīnā.

Akmens masas izstrādājumiem ir īpaša apdares glazūra, kas piešķir materiālam gludu izskatu un necaurlaidīgu pārklājumu, padarot to ideāli piemērotu ikdienas lietošanai un ģimenēm draudzīgu. Akmens masas trauku komplekti ir izturīgāki nekā māla trauki, taču tie joprojām ir jākopj un jāuztur nemainīgā temperatūrā. Ja izvēlaties akmens masas izstrādājumus, pievērsiet uzmanību, lai tos neuzglabātu lielā karstumā vai aukstumā. Ņemiet vērā, ka ar rokām darināti izstrādājumi var būt jāmazgā ar rokām.