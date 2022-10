5 atbildes uz jautājumiem par mazuļa zobu nākšanu

Mazuļa zobu šķilšanās var būt nepatīkams laiks, taču, jo vairāk jūs par to uzzināsiet, jo vairāk varēsiet palīdzēt savam mazajam. Zobu nākšanas pieredze katram bērnam var būt atšķirīga. Ģimenes zobārstniecība “Smile More” www.smilemore.lv sniedz atbildes uz dažiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par bērnu zobu nākšanas simptomiem un līdzekļiem.

Kādi ir zobu šķilšanās simptomi?

Pirmā zobu šķilšanās pazīme, ko pamana daudzi vecāki ir viņu bērna īgnums un aizkaitināmība. Bet ir biežāk sastopami zobu šķilšanās simptomi, kuriem jāpievērš uzmanība, tostarp:

pārmērīga siekalošanās

sarkanas, pietūkušas vai izspiedušās smaganas

apsārtums uz vaigiem vai zoda

izteiktāka košanas, košļāšanas tendence

traucēts miegs

Ja bērnam ir daži no šiem simptomiem kopā, iespējams, tas ir saistīts ar zobu nākšanu, taču tas var nebūt vienīgais iemesls.

Kādi līdzekļi palīdz sāpošām smaganām un zobu nākšanai?

Ja bērnam ir zobu šķilšanās sāpes, ir daudz mājās pieejami produkti ar ko varat mēģināt atvieglot šos simptomus un remdēt smaganu sāpes:

Smaganu masāža: pārliecinoties, ka pirksti ir tīri, maigi berzējiet mazuļa smaganu sāpīgās vietas. Šis pretspiediens var sniegt īslaicīgu atvieglojumu.

Rotaļlietas zobu griešanai: mīkstās plīša, plastmasas un gumijas rotaļlietas ir drošas, lai jūsu mazulis varētu košļāt, un tās var nomierināt smaganas.

Auksta veļas lupatiņa: atdzesējiet mitru, tīru veļas lupatiņu ledusskapī vai saldētavā un ļaujiet bērnam to grauzt. Tas var nedaudz mazināt spiedienu un pietūkumu.

Medicīna: ja mājas aizsardzības līdzekļi nelīdz, jautājiet savam pediatram, zobārstam vai farmaceitam par drošām sāpju mazināšanas iespējām.

Vai bērni, kuriem nāk zobi, ēd mazāk?

Dažiem zīdaiņiem ir neērti ēst, jo smaganas ir pietūkušas, savukārt citi vēlas ēst biežāk, lai sajustu pretspiedienu uz smaganām. Ja badastreiks turpinās dažas dienas, jums jākonsultējas ar savu pediatru.

Kad man jāsāk tīrīt bērna zobus?

Tiklīdz mazulim parādās pirmais zobiņš, jāsāk to kopt. Zobu bojājums var ietekmēt visu vecumu bērnus, tāpēc ir svarīgi to novērst, regulāri tīrot. Viegli notīriet izmantojot ūdeni. Jums nav jāizmanto zobu pasta, jo mazuļi mēdz to vienkārši norīt! Ar to vajadzētu pietikt, jo dzeramajā ūdenī ir fluors, taču, lai pārliecinātos, konsultējieties ar savu zobārstu.

Kad jāapmeklē zobārsts?

Jūsu bērnam ir jāveic pirmā zobārstniecības pārbaude līdz otrās dzimšanas dienas sasniegšanai. Jūsu zobārsts parūpēsies, lai bērns justos pēc iespējas ērtāk, kamēr pārbaudīs vai zobi un žoklis attīstās pareizi. Jūsu zobārsts var ieteikt labāko zobu tīrīšanas tehniku un padomus par uztura uzturēšanu.

Lai pieteiktos pie “Smile More” klīnikas zobārstiem, ieskaties mājas lapā vai zvani: 29426969