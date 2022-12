Žurnālista advente

Adventes laikā baznīcas mudina cilvēku aizdomāties. Arī es reiz ļoti aktīvi gāju baznīcā, bet personīgo apstākļu dēļ baznīcu vairs neapmeklēju, kaut arī tā vēl aizvien ir tuva manai sirdij. Neievēroju vairs arī adventes gavēni un pārdomas gribu nomainīt gluži uz pretējo – darbiem. Gribas vairāk darīt labu, uz ko mūs arī aicina Ziemassvētki, aicina arī pati baznīca. Gribas mazāk domāt, jo aizdomāties var tik dažādos virzienos! Lai vairākiem no mums šis ir darīšanas laiks! Pietiks pārdomu par to, kas dzīvē jādara vai, kā labāk būtu attiekties pret citiem un sevi. Galvenais ir attiekties labi. Kad pēdējo reizi mēs esam zvanījuši kādam senam draugam? Kad esam gājuši uz labdarības tirdziņu vai ko ziedojuši? Es personīgi gribētu, lai mana dzīve sāk vairāk noderēt citiem, un pašreiz to varu izdarīt kaut vai ar šīm žurnālista slejām. Viest mazliet pārdomu, pamainīt kādu skatījumu un rīkoties. Ļoti ceru, ka manās slejās kāds rod sev ko vajadzīgu, un par to man ir liels gandarījums. Žurnālistu rokās ir sava veida rupors, caur kuru var runāt skaļāk, un mums kā žurnālistiem tā ir liela atbildība. Ko es varbūt vēlos pateikt šajā slejā – uzticieties žurnālistiem! Pati esmu izgājusi kursus par avotu aizsardzību un darbu ar minoritātēm. Tur mums visu laiku uzsvēra, cik svarīgi ir sargāt savus avotus! Un vienmēr cenšos to darīt. Mans žurnālistikas darba lauks vairāk ir sociālas tēmas, manā azotē ir bijuši raksti par HIV/AIDS, par prostitūciju un narkotisko vielu lietošanu, kā arī dažas citas it kā tabu tēmas. Es gribētu par tām rakstīt vēl vairāk un gribu mudināt jūs atvērties. Mans telefona numurs ir: 28653322, un esmu gatava uzklausīt šīs svarīgās tēmas, kuras, protams, nav aktuālas visu cilvēku dzīvēs, bet ir daļa cilvēku, kuriem šādas tēmas ir dzīves realitāte.

Mums, žurnālistiem, katram ir savas iecienītākās nišas, par kurām izdodas rakstīt vislabāk. Mēs varbūt nevaram atrisināt kādu problēmu, bet varam palīdzēt tai izskanēt un vismaz meklēt risinājumu. Vai tā būtu problēmas risināšana saistībā ar mājas apsaimniekošanu, vai eglīšu audzēšanu, ievārījuma pareizu gatavošanu, ceļu pārbūvi, finansējumu sadali vai kāda sociāla problēma. Mēs esam šeit, lai paceltu dažādas tēmas saulītē un meklētu tām risinājumu. Tā ir tāda padarīta darba sajūta, un citreiz tā ir lielāka, citreiz mazāka. Es ceru uz šīs sajūtas pavairošanos. Varbūt tieši tāda ir žurnālistu advente –

radīt vairāk, dot vairāk un sniegt aizsardzības un drošības sajūtu pēc iespējas vairāk. Šis lai ir adventes pienesums jums no mums – atbildības sajūta par visiem mūsu avotiem. Esam pateicīgi par jūsu uzticību.