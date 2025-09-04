“Vēl cīņa nav galā”

“Latvijas Pasts” no 2026. gada 1. janvāra plāno palielināt universālā pasta pakalpojuma tarifus, kas skars arī preses piegādes. Paredzēts, ka iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma – iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem – nosūtīšanas cena Latvijā palielināsies.
Vienlaikus šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024. gada pirmo pusgadu, par 13,5 % samazinājies drukātas preses izdevumu skaits, tādēļ iesniegtais tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15 %. Saskaņā ar preses izdevēju rīcībā esošo informāciju, piedāvātās izmaiņas paredz faktisko piegādes tarifu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30 %, bet dažos segmentos – īpaši reģionālajai presei ar mazāku svaru – pat virs 70 %. Tādējādi kopējais preses piegādes tarifs divu gadu laikā tiktu paaugstināts par 50 % līdz 100 %.
“Latvijas Pasta” vēlme palielināt drukātās preses piegādes cenas pagājušonedēļ izraisīja plašu rezonansi, kas satrauca gan preses izdevējus, gan tās lasītājus. Ja “Latvijas Pasts” nākamgad palielinātu piegādes cenu vienam izdevumam no 80 līdz 93 eirocentiem, daudziem dārdzības dēļ būtu grūti atļauties lasīt avīzes un žurnālus. Aktīvi iesaistoties reģionālās preses asociācijai, nedēļas sākumā politiķi panāca vienošanos, ka vismaz nākamgad preses izdevumu piegādes cenas necelsies, bet kā būs turpmāk?
Laikrakstu redakciju “maizes gads” katru gadu sākas oktobrī ar jauno abonēšanas kampaņu. “Latvijas Pasts” tradicionāli jau augustā steidzina parakstīt līgumu, kāds tas ir, un tad pēkšņi nāk tarifu paaugstinājums. Pēdējos gados nākamā gada patieso cenu uzzinām tikai pēc jaunā gada, kad abonēšanas kampaņa jau ir beigusies, kam tā nevajadzētu būt.
Tāpat daudzas mediju organizācijas, tostarp reģionālās preses asociācija, pauž iebildumus pret Kultūras ministrijas priekšlikumiem par izmaiņām Mediju atbalsta fonda darbībā. Organizācijas norāda, ka priekšlikumi sagatavoti, ignorējot nozares vairākkārt paustos iebildumus un apdraudot gadu gaitā izveidoto sistēmu, kas līdz šim nodrošinājusi sabalansētu un daudzveidīgu atbalstu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai. Kā zināms, fonda ikgadējie projektu konkursi ir ļoti svarīgs atbalsta mehānisms drukātās preses pastāvēšanā, un ir svarīgi, lai valsts atbalsta naudiņu šim nolūkam sadalītu godīgi.
Publiskajā telpā arvien vairāk tiek runāts par to, ka Latvijas mediju vidē īpaši svarīgi ir atbalstīt reģionālo žurnālistiku, lai vecinātu sabiedrības izpratni par apkārt notiekošo un vairotu cilvēku piederību vietējām kopienām. Daudzas lietas jau ir iekustējušās, piemēram, pamazām apgūstam finansējumu mediju digitalizācijai, bet izskatās, ka “cīņa nav galā un nebeigsies”. Tādēļ īpašs paldies mediju cilvēkiem, īpaši Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētājai Ivonnai Plaudei, kuri šajās cīņās dodas pirmajās rindās, pārstāvot mūs publiskos pasākumos un varas gaiteņos.
