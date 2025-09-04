Abonē! E-avīze
Svētdiena, 14. septembris
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija
weather-icon
+12° C, vējš 2.98 m/s, DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

“Vēl cīņa nav galā”

08:50 04.09.2025

Sandra Apine

614

“Latvijas Pasts” no 2026. gada 1. janvāra plāno palielināt universālā pasta pakalpojuma tarifus, kas skars arī preses piegādes. Paredzēts, ka iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma – iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem – nosūtīšanas cena Latvijā palielināsies.

Vienlaikus šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024. gada pirmo pusgadu, par 13,5 % samazinājies drukātas preses izdevumu skaits, tādēļ iesniegtais tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15 %. Saskaņā ar preses izdevēju rīcībā esošo informāciju, piedāvātās izmaiņas paredz faktisko piegādes tarifu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30 %, bet dažos segmentos – īpaši reģionālajai presei ar mazāku svaru – pat virs 70 %. Tādējādi kopējais preses piegādes tarifs divu gadu laikā tiktu paaugstināts par 50 % līdz 100 %.

“Latvijas Pasta” vēlme palielināt drukātās preses piegādes cenas pagājušonedēļ izraisīja plašu rezonansi, kas satrauca gan preses izdevējus, gan tās lasītājus. Ja “Latvijas Pasts” nākamgad palielinātu piegādes cenu vienam izdevumam no 80 līdz 93 eirocentiem, daudziem dārdzības dēļ būtu grūti atļauties lasīt avīzes un žurnālus. Aktīvi iesaistoties reģionālās preses asociācijai, nedēļas sākumā politiķi panāca vienošanos, ka vismaz nākamgad preses izdevumu piegādes cenas necelsies, bet kā būs turpmāk?

Laikrakstu redakciju “maizes gads” katru gadu sākas oktobrī ar jauno abonēšanas kampaņu. “Latvijas Pasts” tradicionāli jau augustā steidzina parakstīt līgumu, kāds tas ir, un tad pēkšņi nāk tarifu paaugstinājums. Pēdējos gados nākamā gada patieso cenu uzzinām tikai pēc jaunā gada, kad abonēšanas kampaņa jau ir beigusies, kam tā nevajadzētu būt.

Tāpat daudzas mediju organizācijas, tostarp reģionālās preses asociācija, pauž iebildumus pret Kultūras ministrijas priekšlikumiem par izmaiņām Mediju atbalsta fonda darbībā. Organizācijas norāda, ka priekšlikumi sagatavoti, ignorējot nozares vairākkārt paustos iebildumus un apdraudot gadu gaitā izveidoto sistēmu, kas līdz šim nodrošinājusi sabalansētu un daudzveidīgu atbalstu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai. Kā zināms, fonda ikgadējie projektu konkursi ir ļoti svarīgs atbalsta mehānisms drukātās preses pastāvēšanā, un ir svarīgi, lai valsts atbalsta naudiņu šim nolūkam sadalītu godīgi.

Publiskajā telpā arvien vairāk tiek runāts par to, ka Latvijas mediju vidē īpaši svarīgi ir atbalstīt reģionālo žurnālistiku, lai vecinātu sabiedrības izpratni par apkārt notiekošo un vairotu cilvēku piederību vietējām kopienām. Daudzas lietas jau ir iekustējušās, piemēram, pamazām apgūstam finansējumu mediju digitalizācijai, bet izskatās, ka “cīņa nav galā un nebeigsies”. Tādēļ īpašs paldies mediju cilvēkiem, īpaši Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētājai Ivonnai Plaudei, kuri šajās cīņās dodas pirmajās rindās, pārstāvot mūs publiskos pasākumos un varas gaiteņos.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu? (1)

08:00 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apsver strādāt visu diennakti

08:45 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Skanēs jauns orķestra stāsts

08:00 09.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

15:50 10.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas notiek bijušajās skolās? (44)

10:00 09.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Amanda – mazā cīnītāja, kurai vajadzīga mūsu palīdzība

08:00 08.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai lasāt dzeju?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
16
Septembris
Visu dienu

Orientēšanās sacensību seriāla “HORIZONTA KAUSS 2025” 5. kārta
Ceturtdiena
18
Septembris
Sākums: 14:00
Beigas: 18:00

Svētku diena senioriem
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieci Dinu Zoldneri
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 18:00

Rudens noskaņu koncerts ar Andri Skuju
Sestdiena
20
Septembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kino Kino komentē:

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu?

Katru dienu mums vajag cīnīties par ārsta, medmāsiņas utt dzīvību un veselību. Paraksts: Adlers, Salahs, Tomsons, Tomsons.....

13:08 11.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Maksima gan jau, ka ir liels nodokļu maksātājs. To nemetot būs gan jau ka naudiņa lietū cietušajiem zemniekiem.

22:33 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti daudz......

22:32 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti d

22:31 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Kas notiek bijušajās skolās?

Kaut kas notiek daudz

22:15 09.09.2025