Vai rokas nomazgāji?

Fresh strawberries in a bowl on white background

Kamēr Latvijā ne vienā vien mājā, pirmsskolas iestādē, skolā vai citā ēdināšanas iestādē satraucas par bīstamo E. coli infekciju, tikmēr, nedomājot par tīrību vai jebkādām iespējām noķert kādu nelāgu vīrusu, kāda kundze, staigājot pa veikalu, gardu muti notiesā lielu, sarkanu, sulīgu zemeni. Mana pirmā reakcija, redzot to, nebija saistīta ar jautājumu, vai veikalā drīkst nobaudīt kāroto produktu, bet gan par tīrību. Zemene nebija mazgāta, un ir šaubas, vai arī rokas, kas to bija paņēmušas, bija tīras, ņemot vērā, ka tās varētu būt pieskārušās, piemēram, iepirkumu ratiņiem. Manuprāt, daudz sarkano signālu – nē, tas nav pareizi.

Vērsos Pārtikas un veterinārajā dienestā, kur man atbild, ka pārtikas apriti regulējošie normatīvie akti nosaka, ka tirgotājs ir atbildīgs par higiēnas prasību ievērošanu savā uzņēmumā. Tirgotājs var rīkot produktu degustēšanu ar nosacījumu, ka nekādā veidā netiek apdraudēta droša pārtikas lietošana, piemēram, piedāvājot mazgātas zemenes, vīnogas. Tad dienestam pret to nekas nav iebilstams. Savukārt patērētājam, izvēloties pārtiku pašapkalpošanās nodaļās, būtu jāievēro higiēnas nosacījumi, piemēram, iesverot sev ogas, jāizmanto tirdzniecības vietā pieejamais aprīkojums, tā saucamie vienreizējas lietošanas cimdi. Dienests uzsver – ogas un augļi pirms patērēšanas svaigā veidā ir jāmazgā. Pilnīgi skaidrs, ka manā novērotajā situācijā tas nenotika – oga mutē gardi ieslīdēja nemazgāta.

Nu labi, katrs atbildīgs pats par savu veselību. Ja kundzei šodien slikti, pati zina, kur un ko ēdusi. Bet kā uz šādu produktu baudīšanu raugās veikalu īpašnieki? Kā būtu, ja katrs pircējs pagaršotu to, ko vēlas, – katrs paņemtu vienu zemeni, vienu vīnogu, arī konfekti, uzgrauztu pistācijas riekstus un tam visam pa virsu uzdzertu arī kādu dzērienu? Tā sakot, jāzina, ko pērc. Tas būtu liels apjoms produktu un nez vai veikaliem būtu ekonomiski. Konkrēto situāciju novēroju vienā no Alūksnes “Maxima” veikaliem, tāpēc uzdevu jautājumu pašiem tirgotājiem, ko viņi domā par produktu nogaršošanu veikalā. “Maxima Latvija” norāda, ka viens no galvenajiem prioritāriem ir pārtikas kvalitāte un drošība un kopumā nav atļauta produktu degustācija tieši pārtikas drošības un higiēnas iemeslu dēļ. Veikalos vēl novērota situācija, kad pircējs atlasa sev tīkamāko preci, piemēram, jau iepriekš pieminētās zemenes no vienas kastītes pārlasa citā. Veikalos vairums preču ir publiski pieejamas, lai cilvēks varētu apskatīt, atsevišķas, piemēram, maize, konditorejas izstrādājumi, ir jāņem ar īpašu aprīkojumu higiēnas nolūku dēļ, ir arī īpaši šiem produktiem paredzēti papīra maisiņi. Preču, piemēram, augļu, dārzeņu vai ogu, izlasīšana nav aizliegta. Ņemot vērā, ka katrs auglis vai dārzenis pirms lietošanas uzturā ir rūpīgi jānomazgā, veikals aicina klientus atturēties no pārtikas degustēšanas tirdzniecības zālē. Turklāt atgādina, ka jāuztur laba roku higiēna un jāmazgā rokas regulāri, kā arī jāmāca to darīt bērniem.

Veseli ēduši, vien ar tīrām rokām!