Vai apzināti grauj prestižu?

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Interneta vietnē “Twitter” jau 10. novembrī bija publiskots Valsts prezidenta Egila Levita video ar uzrunu Latvijas iedzīvotājiem Lāčplēša dienā, kura, kā zinām, ir 11. novembrī. Prezidents teica: “Pieminēsim mūsu Lāčplēšus, Latvijas armijas karavīrus, kuri ziedoja savu dzīvību par savu dzimteni. Šodien mums jāatrod sevī Lāčplēša spēks, lai cīnītos par tautas veselību, lai turētos pretī maldiem,” teica prezidents un turpināja: “Šodien mēs nevaram pulcēties kopā, lai atzīmētu šo dienu, bet katrs no mums, lai noliek svecīti savā logā. Tādā veidā mēs visi kopā pieminēsim mūsu Lāčplēšus.” Apsveikums sociālajos tīklos izpelnījās neizpratni, un cilvēki pauda bažas, ka prezidents ir kaut ko sajaucis. Jā, kļūdīties ir cilvēcīgi, taču vai tik rupjas kļūdas ir pieļaujamas Prezidentam, valsts pirmajai personai? Te gan atmiņā ataust arī bijušā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa neveiklā situācija ar “skandalozo” runu Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kad prezidents uzrunas laikā bija tik ļoti satraucies, ka Dziesmu svētkus gandrīz nosauca par Ziemassvētkiem, bet daļu lapiņu, uz kurām bija uzrakstīts uzrunas teksts, aizpūta vējš.

Reaģējot uz cilvēku neizpratni par Lāčplēša dienas runas publiskošanu Mārtiņos, vēlāk Valsts prezidenta kanceleja skaidroja, ka tas bijis savlaicīgs aicinājums pieminēt šo dienu nepulcējoties, bet ģimenes lokā, un aizdegto svecīti ielikt savas mājas logā. Jāatzīst, ka tas gan bija ļoti neveiksmīgs mēģinājums taisnoties, jo uzrunā vairākas reizes pilnīgi skaidri bija uzsvērts vārds “šodien”, bet neviena vārda par pulcēšanos vai nepulcēšanos.

Vēl neizpratni raisa arī fakts, kādēļ šī runa bija ievietota tikai “Twitter” lietotājiem, jo šo interneta vietni taču nelieto ne tuvu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju.

Ceru, ka prezidents pats šo video nepubliskoja, bet to darīja kāds no Valsts kancelejas darbiniekiem, tomēr pārmetumus un tautas neuzticību saņēma tieši viņš. Tāpat bija arī tolaik, kad E. Levits plašākas publikas priekšā stājās nevīžīgā apģērbā – saburzītā žaketē ar ielocītu kabatu un nesakārtotām piedurknēm, tā, it kā tikko būtu pamodies no miega.

Prezidenta kancelejā strādā vidēji 55 cilvēki, un katram no viņiem ir savi darba pienākumi, par kuru veikšanu saņem ne mazu atalgojumu. Starp viņiem, nav šaubu, ir arī darbinieki, kuriem prezidents jāattur no darbībām, kas var kaitēt valsts pirmās personas prestižam. Šoreiz rodas sajūta, ka Valsts prezidenta kanceleja apzināti grauj Prezidenta prestižu.