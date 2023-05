Tikai tad, kad kāds aizgājis bojā

Cik bieži Latvijā runāts par vardarbību ģimenēs! Par vardarbību pret sievietēm, par vardarbību pret bērniem un veciem cilvēkiem, krietni retāk, bet arī par vardarbību pret vīriešiem. Konflikti ģimenēs patiešām nav reta parādība, īpaši tajās, kur regulāri kāds no ģimenes locekļiem vai abi pieaugušie lieto alkoholu vai citas apreibinošās vielas. Vai vienmēr uz to jau sākotnēji pienācīgi reaģē tiesībsargājošās iestādes? Nē. Aizbildinoties ar nepilnībām likumdošanā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nu Latviju atkal pāršalcis gadījums, kad ilgstoša vardarbība pret sievieti Jēkabpilī beigusies ar viņas nāvi. Traģēdija varēja nenotikt, ja vien nebūtu tik daudz “ja vien”… Ja vien policija jau laikus un pienācīgi būtu reaģējusi uz sievietes signāliem par morāliem un fiziskiem draudiem no bijušā vīra. Ja vien varmāka nebūtu atbrīvots no īslaicīgās aizturēšanas vietas un viņam nebūtu piemērots drošības līdzeklis – pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē. Ja vien viņš, esot brīvībā, neviena netraucēts neturpinātu terorizēt savu bijušo sievu. Ja vien kāds arī no sabiedrības pārstāvjiem, kuri zināja, ka jau pērn februārī viņš bijušajai sievai uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām, vērstos policijā ar liecībām. Ja vien Rusiņam par to nebūtu piemērots vien 500 eiro liels naudas sods, kuru diezin vai viņš bija spējīgs nomaksāt.

Pārāk daudz “ja vien” un droši vien šo sarakstu vēl varētu turpināt, ja nebeidzamais stāsts starp diviem bijušajiem laulātajiem tomēr nebeigtos 16. aprīlī, kad sava bērna acu priekšā Leons Rusiņš nogalināja bijušo sievu un pats bez pēdām pazuda.

Notikušajā sabiedrība tagad vaino ne tikai slepkavu, bet arī tiesībsargājošās iestādes, kas, iespējams, tomēr varēja, bet nenovērsa traģēdiju. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzdevis sākt dienesta pārbaudi saistībā ar sievietes slepkavību, lai pārliecinātos, ka policisti rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekami aktīvi un profesionāli, bet Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Aigars Bičušs aicinājis iesaistītās puses pieiet jautājumam “mazliet mierīgi, ar vēsu prātu un atturēties “mest akmeni” policijas, tiesas vai prokuratūras lauciņā”. Tagad tiesībsargājošās iestādes aicina iedzīvotājus iesūtīt izmeklētājiem foto un video materiālus, kuros varētu būt fiksēts aizdomās turamais, ko bija nepieciešams darīt jau sen, lai galu galā pierādītu Rusiņa draudu nopietnību un novērstu neizbēgamo.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nu atmodušies visi, kuri uz ilgstoši samilzušo situāciju starp diviem bijušajiem laulātajiem “skatījās caur pirkstiem”. Un, kā parasti, tikai tad, kad kāds aizgājis bojā.