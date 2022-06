Sācies oficiālais priekšvēlēšanu periods

Foto: pixabay.com

4. jūnijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 14. Saeimas vēlēšanām. Tas ilgs līdz pat 1. oktobrim, kad notiks vēlēšanas. Šajā laikā ir vairāki zīmīgi datumi, kas raksturos vēlēšanu gaitu. Piemēram, 13. jūnijā būs simts dienas līdz vēlēšanām, 13. jūlijā sāksies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana, ko varēs darīt līdz 2. augustam. 5. augustā plānota vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuru izloze. No 1. septembra līdz 1. oktobrim būs aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā, bet no 30. septembra līdz 1. oktobrim to izvietošana arī radio, preses izdevumos, vidē un maksas priekšvēlēšanu aģitācijā internetā.

Laikā no 4. jūnija līdz vēlēšanām ļoti uzmanīgiem ar politisko partiju pārstāvju darbības atspoguļošanu jābūt “Alūksnes un Malienas Ziņām”, portālam aluksniesiem.lv. Par reklāmu uzskatāma gan labo darbu atspoguļošana un uzmanības pievēršana kādam no politiskajiem spēkiem, gan to parādīšana ne tik pozitīvā gaisotnē. Taču jebkurš iedzīvotājs vai juridiska persona par noteiktu samaksu to laikraksta slejās var darīt to pats, pie reklāmas norādot maksātāja identitāti. Pretējā gadījumā Korupcija novēršanas un apkarošanas birojs to vērtēs kā slēpto reklāmu un piemēros sodus.

Tomēr faktiskais vēlēšanu aģitācijas periods sācies jau krietnu laiku pirms 4. jūnija.

KNAB jau pievērsis uzmanību bezmaksas koncertu turnejai “Gaisma krīt”, kur vienu no koncertiem bija iespējams apmeklēt arī alūksniešiem. Uzsākta pārbaude, vai 50 Latvijas vietās plānotie bezmaksas koncerti bija aģitācija par tautas nobalsošanu vai priekšvēlēšanu aģitācija. Lai arī Alūksnē koncerts bija mazapmeklēts, klausītāji atzinuši, ka īstas skaidrības, par ko sabraukušie mūziķi/politiķi īsti aicinājuši iestāties, neesot. Taču bezmaksas koncerti noteikti būs vēl, jo tos politiķi izmanto kā ēsmu iespējamo vēlētāju pulcēšanai, lai pievērstu sev uzmanību.

Kādas tad ir politiķu izredzes nokļūt 14. Saeimā? Pētījumu aģentūras SKDS Latvijas partiju popularitātes mērījumos būtiskas izmaiņas ieviesa Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu. Martā no ilgstoši pirmās vietas reitingos uz ceturto “nokrita” partija “Saskaņa”, bet pirmajā vietā nonāca valdību vadošā “Jaunā Vienotība”.

Situācija aprīlī būtiski nemainījās – augšgalā joprojām “Jaunā Vienotība”, kurai seko Zaļo un Zemnieku savienība, trešajā vietā neliels kāpums “Nacionālajai apvienībai”, bet ceturtajā pozīcijā joprojām ir “Saskaņa”. Ja balsstiesīgie vēlēšanās nobalsotu tā, kā viņi norādīja iepriekšējās aptaujās, tad Saeimā, iespējams, iekļūtu septiņas partijas: “Jaunā Vienotība”, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība, “Saskaņa”, “Attīstībai/Par!”, “Progresīvie” un “Latvija pirmajā vietā”. Dzīvosim – redzēsim!