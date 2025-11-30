Abonē! E-avīze
Otrdiena, 2. decembris
Meta, Sniedze
weather-icon
+3° C, vējš 2.64 m/s, D-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Pirmā cerības svece

10:07 30.11.2025

Laura Felša

42

Foto: freepik.com

Pirmā Advente ik gadu atnāk klusi, gandrīz nemanāmi, taču līdz ar tās iedegto pirmo sveci sirdīs mostas īpaša sajūta. Tas ir brīdis, kad tumšais novembris pāriet mierpilnā decembrī, un cilvēki sāk gatavoties Ziemassvētkiem – ar domām, kas nesteidzīgi atgriežas pie paša svarīgākā: gaismas, siltuma un klusas cerības.

Vārds “advents” no latīņu valodas tulkojumā nozīmē “atnākšana”. Adventes laiks ir četras nedēļas garš ceļš, kurā ik svētdienu kļūst mazliet gaišāks – ne tikai Adventes vainagā, bet arī cilvēku sirdīs.

Katrai Adventes svētdienai ir sava pamattēma, kuru kristieši pārdomā, svētot laiku līdz Ziemassvētku svinēšanai. Pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību – Kristu; otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu; trešā ir ganiņu svece – prieks; ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība. Vainagam ir ļoti dziļa reliģiska un simboliska nozīme. Aplis, ko veido Adventes vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību.

Šo svētdien iedegsim pirmo cerības svecīti – tieši cerība ir tā, kas palīdz rast spēku tumšākajā gada periodā. Šī diena atgādina, ka gaisma vienmēr atgriežas, pat ja ceļš uz to brīžiem šķiet garš un auksts. Pirmā Advente aicina apstāties. Tā ir diena, kad cilvēki drīkst būt mierā – bez steigas, bez pienākumiem un bez pārāk skaļas pasaules ap sevi. Tā ir iespēja uz mirkli nolikt malā darbus un rūpes un padomāt, kas patiesībā dara dzīvi gaišu.

Šajā laikā īpaši svarīgi pamanīt tos, kuriem gaismas pietrūkst, – vientuļos, vecos cilvēkus, kaimiņus, kas reti atver durvis, ģimenes, kurām trūkst atbalsta. Protams, šo vajadzētu ievērot visa gada garumā, jo vientulība jau neizvēlas laiku, kad piezagties cilvēkam.

Man šis laiks parasti ir pamatīgāka ielūkošanās sevī, vai esmu mierā ar to, ko daru, kā rīkojos, vai esmu pietiekami laipna pret citiem? Gribas atrast dziļāku sirdsmieru un iekšējo gaismu. Vai man tas izdosies, to rādīs laiks.

Lai cik klišejiski tas neizklausītos, bet no sirds vēlu, lai katra māja piepildās ar siltumu un cilvēki – ar labestību. Sadosimies rokās kaut domās, lai stiprinātu mūsu sabiedrību, lai vairotu labās domas, mieru, sirsnību un gaismu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Drosme aizbraukt, bet vēl lielāka – atgriezties

08:00 26.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu

14:03 27.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ģimene no Alūksnes iededz Ziemassvētku egli kopā ar Valsts prezidentu

20:16 01.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Noslēgusies Alūksnes novada amatierteātru skate

19:09 30.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

OIK atgūšanas iniciatīva: kā tā darbojas

08:00 28.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Glābēji atbrīvo makšķerauklā sapinušos gulbi

09:51 27.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kas ir svarīgākais novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
3
Decembris
Sākums: 11:00

“Ilzenes māju stāsti”
Trešdiena
3
Decembris
Sākums: 17:30

“Puzuru darbnīca”
Ceturtdiena
4
Decembris
Sākums: 18:30

Jūras spēku orķestra 30. gadu jubilejas koncerts “MOMENTUM”
Ceturtdiena
4
Decembris
Sākums: 20:00

Reģionālās basketbola līgas spēle
Sestdiena
6
Decembris
Sākums: 10:00

“Grāmatzīmju radošā darbnīca”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025

Kaspars komentē:

Divu pagastu vadība vienās rokās

Traki tai Smiltenes novadā... 2 pagastus grūti vadīt... Varbūt var atbraukt uz Alūksni pieredzes apmaiņā, jo te viens cilvēks spēj 15 pagastus vadīt!?

09:41 25.11.2025

DZINTARS komentē:

Dots devējam atdodas

Protams visos ruporos skandina par veselīgu dzīvesveidu un cukurs ar apšaubāmas kvalitātes konfektēm nav tas par ko būtu jāsatraucas mūsdienās....medus, gaļa, melnzeme, malka, u.c. lietas saņemtas no[...]

21:07 24.11.2025