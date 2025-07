No kā atkarīga ieejas maksa?

Foto: no laikraksta arhīva

Vasara ir laiks, kad brīvā dabā notiek dažādi koncerti un zaļumballes. Skaista ir šogad iedibinātā tradīcija rīkot Apkaimes svētkus, kuri nu jau izskanējuši Alūksnes centrā un Apes ielā. Augustā tajos vēl lustēsies arī Torņa ielas iedzīvotāji. Jāņos diemžēl Alūksnē atkal bija klusums, tādēļ tiem, kuri nevēlējās sēdēt savā pagalmā, nācās vien doties uz kādu no pagastiem vai kaimiņu novadiem, kur parasti notiek skaistas teātra izrādes vai zaļumballes ar Jāņu ugunskuriem.

Apmeklējot šos pasākumus, vienmēr nākas domāt par ieejas maksu tajos. No kā tā veidojas? Piemēram, Jāņu naktī vienā no pagastiem deju mūziku spēlēt bija aicināti muzikanti no Alūksnes. Ieejas maksa 10 eiro, par kuriem skaista divu cilvēku spēlētā mūzika, ugunskurs, lietus un pārdesmit cilvēku, kur vairāki no viņiem bez maksas dejoja pirms ieejas estrādē. Domāju, ka par piecu eiro vērtu ieejas biļeti arī lietainā Jāņu naktī estrādē būtu uz pusi vairāk cilvēku, un citiem nebūtu jādejo “aiz vārtiem”. Citā pagastā kultūras darbinieki tomēr bija raduši iespēju saviem cilvēkiem vismaz vasaras saulgriežu balli noorganizēt par brīvu, pieaicinot arī uzņēmējus ar bufetes piedāvājumu.

Jūlija pēdējā sestdienā Madonā ikgadējais šlāgermūzikas festivāls. Ieeja arī 10 eiro. Par tiem vairāk kā 15 mūziķu un grupu no visas Latvijas koncerts četru stundu garumā. Jānis Paukštello ar dēlu, Santa Kasparsone, Havjers Fernandess un Inese Ērmane, Kaspars Antess, Artūrs Reiniks un “Dobeles zemessargi” un vēl daudz citu populāru mākslinieku. “Lauku muzikantu” spēlētā deju mūzika līdz pat pulksten trijiem no rīta. Iespēja arī iegādāties ko ēdamu vai atspirdzinošu un neviena, kurš stāvētu pie ieejas nožogojuma.

Alūksnē šīs nedēļas nogalē “Leģendārā nakts” ar iespaidīgu populārāko Latvijas mākslinieku piedalīšanos 12 stundu garumā. Ieeja 25 eiro. Šoreiz patiešām apsveru – apmeklēt vai nē. Šaubos, vai visas divpadsmit stundas es varēšu pavadīt Pilssalā, bet maksāt 25 eiro par četrām vai piecām stundām laikam negribēšu. Un atkal man rodas jautājums – no kā veidojas šī ieejas maksa? Saprotu – jo augstākas raudzes mākslinieki, jo dārgāka biļete. Jo lielāks apmeklējums, jo zemāka biļetes cena. Protams, svētkos parasti nedomājam par naudas taupīšanu, bet ģimenei, kura vēlas apmeklēt lielkoncertu, tas izmaksās vismaz 50 eiro, tādēļ nezinu, vai pīāra speciālisti šoreiz ir izvēlējušies īsto saukli koncerta reklāmai. Neticu, vai “aizies visi”!