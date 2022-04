Nedariet savai valstij kaunu!

Vai jūs esat dzirdējuši, cik tagad mūsu novadā ir patvēruma meklētāju no Ukrainas? Kā tad ukraiņiem pie mums klājas? Vai jūs zināt, ka daudzi no viņiem nemaz nav tik pieticīgi, kā varētu domāt, izsaka dažādas piezīmes par dzīves apstākļiem un ziedojumiem? Tādi un līdzīgi jautājumi pēdējā laikā izskanējuši vairākkārt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jā, esmu dzirdējusi, ka atbraucēji šeit jūtas labi. Viņi novērtē to, ka šeit ir klusi un mierīgi, vietējie cilvēki prot krievu valodu un ar viņiem ir viegli sazināties. Visi kā viens apgalvo, ka grūti bija pieņemt lēmumu visu pamest, lai dotos projām no savām mājām. Līdzi nav paņemtas nekādas mantas, tikai tik, cik bija mugurā, un neliels maisiņš ar pirmās nepieciešamības lietām. Patvēruma meklētāji priecājas, ka alūksnieši ir ļoti atsaucīgi, draudzīgi un palīdz, kā vien spēj, lai sagādātu dzīvošanai nepieciešamās mantas.

Tomēr dažiem iedzīvotājiem Latvijā nepatīk, ka atbraukušās ukraiņu sievietes ir rotājušās zelta gredzeniem, tērpušās kvalitatīvā apģērbā un pārvietojas ar dārgām automašīnām. Nesen Rīgā kāds no ukraiņu auto pat bija apmētāts ar jēlām olām, bet citai izsisti visi logu stikli. Kas un kādēļ to izdarīja? Vai Latvijā dzīvojošie krievu tautības cilvēki šādā veidā atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā? Vainīgos, protams, policija meklē, un viņi saņems sodu par cita cilvēka īpašuma tīšu bojāšanu.

Bēdīgi kļūst arī, dzirdot nosodījumu labi ģērbtiem ukraiņu cilvēkiem. Dīvaini šķiet, ka mēs nesaprotam vai negribam to saprast, ka lielākā daļa patvēruma meklētāju ir atbraukuši no lielām pilsētām, kur cilvēki strādāja kvalificētu un labi atalgotu darbu. Viņiem bija pārtikusi un mierīga dzīve. Tagad viņi ir spiesti sākt visu no jauna, pie tam svešā valstī, kopmītnēs, viesnīcās vai īrētos dzīvokļos, iztikt ar to, ko mūsu valsts un cilvēki viņiem var ziedot.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Iespējams, kāds no atbraucējiem arī ir izmetis frāzi, kas ziedotāja ausij bijusi netīkama, par nepievilcīgo ziedoto gultas veļu vai apģērbu. Tomēr arī latvieši, tāpat kā ukraiņi un citu tautību cilvēki, ir dažādi. Starp saziedotajām mantām varam ieraudzīt pavisam knapus, bet modernus šortiņus, augstpapēžu kurpes, balles kleitas un citas ekskluzīvas lietas, kas uz ziedojuma vietu atnestas, lai nevis palīdzētu, bet, lai iztīrītu savu skapi. Nu padomājiet – vai sūtījumā uz Ukrainas karadarbības skartajām vietām pašlaik noderēs vakartēpi un kleitas ar milzīgiem dekoltē? Tāpat te netrūkst arī netīra un saplēsta apģērba. “Nedariet savai valstij kaunu! Nesiet to, ar ko patiešām ukraiņiem pašlaik varam un gribam palīdzēt!” saka brīvprātīgā, kura uzskaita saziedotās mantas. Ir jāsaprot, ka patvēruma meklētāji Latvijā un Ukrainā karadarbības skartajās teritorijās palikušie nav bomži, kas dzīvojuši vārtrūmēs.