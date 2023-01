Kā visvienkāršāk mazināt savu ietekmi uz klimatu un dabu? Ēdot mazāk dzīvnieku valsts produktu. Pieņem izaicinājumu janvārī ēst vairāk augu un dzīvot zemeslodei draudzīgāk! Tā skan akcijas “Neapēd zemeslodi” aicinājums. Tie, kuri izlemj janvārī neapēst zemeslodi, ik dienu saņem vēstules ar gardām receptēm, kā arī praktisku un noderīgu informāciju par uzturu, vidi un veselību.

Kādēļ tāda akcija? Jo gaļas patēriņš pasaulē aug, un līdz ar to Zemei draud briesmas. Lielāko daļu dzīvnieku produktu mūsdienās saražo industriālā lopkopība, kas kaitē videi un izšķērdē zemeslodes rūkošos resursus. Dzīvnieku produktu ražošana patērē milzīgas zemes platības un saldūdeni. Tāpēc jāļauj planētai uzelpot un ikdienā jāēd vairāk augu valsts produktu.

Klimata pārmaiņas sākas uz mana šķīvja!

Latvijas zemnieki gan šai akcijai iebilst – Latvijas vide un klimats no šis akcijas neko iegūs, varbūt pat zaudēs. Starp vairākiem citiem argumentiem viens no tiem ir nepiemērotais akcijai izvēlētais laiks. Labāk tādu organizēt būtu vasaras mēnešos, rudenī, kad apcirkņi pilni ar ražu, nevis bargākajā ziemas mēnesī, kad jāpērk ārpus Latvijas audzētais. Man gan gribas oponēt –

kārtīgam latvietim arī ziemā pagrabā ir savi dārzeņi – kartupeļi, bietes, burkāni. Nav īsti tā, ka pilnīgi viss jāpērk vienīgi lielveikalā. Ogas var būt saldētas vai savārītas ievārījumā. Ir daudz veidu, kā saglabāt saulainajos un siltajos mēnešos iegūto ražu. Jāpieņem arī tas, ka katram gadalaikam ir raksturīgi savi produkti. Lai arī cik ļoti ziemā gribas gurķi un var lielveikalā iegādāties pat tepat Latvijā audzētu, tam tomēr ir pavisam cita garša kā vasarā dobē izaudzētajam. Tādēļ diemžēl gurķī nākas vilties. Mūsu senčiem nebija Grieķijas zemeņu, poļu tomātu vai melleņu no Peru, kad vien to vēlējās. Tā tam bija būt un tā bija labi.

Tomēr ir vēl viens veids, kā neapēst zemeslodi – var izmest mazāk pārtikas atkritumos. Man diemžēl neizdodas dzīvot bez tā, un ar nožēlu jāteic, ka manā atkritumu tvertnē nonāk gan kāda maizes šķēle, arī gaļas gabaliņš un jau sacietējis mandarīns. Apzinos, ka tas ir ļoti slikti un tā tupināties nedrīkst. Ne tikai saudzējot Zemi, bet arī savu maciņu. Nezinu, vai par daudz pērku vai par maz ēdu, tomēr ir skaidrs, ka mainīt to vajag. Tas gan nebija manā jaunā gada apņemšanos sarakstā, par ko rakstīju iepriekšējā slejā, bet nekad nav par vēlu sākt. Es izvēlos sākt šodien.