Ne mūziķis un komponists, bet dziesminieks

Lai gan latviešu dziedātājs un dziesmu autors Ilmārs Dzenis Mūžībā Amerikas Savienotajās Valstīs devies 15. septembrī, ziņu par to Latvijā saņēmām tikai šonedēļ. Leģendārais dziedātājs nodzīvojis garu mūžu – 93 gadus, un tagad blakus savai mammai un sievai atdusas Latviešu Brāļu kapos Katskilos netālu no Ņujorkas.
I. Dzenis bija trimdas latvietis, kurš bērnībā kopā ar māti atstāja dzimteni, lai nebūtu jāpakļaujas padomju režīmam. Sākumā dzīvoja Vācijā, kur sāka muzicēt vietējo ballīšu ansambļos, tad pārcēlās uz ASV Čikāgu, kur bija parasts strādnieks, bet ar neatlaidību vēlāk ieguva būvinženiera diplomu. Tomēr viņa sirdslieta vēl arvien bija dziedāšana un dziesmu sacerēšana. Sākotnēji darbojās trimdas latviešu grupā “Čikāgas piecīši”, bet pēc tam uzsāka savu solokarjeru, un viņa, dziedātāja, kontā ir pavisam 12 soloalbumi. Viņš saviem klausītājiem dāvāja vieglas, sentimentālas dziesmas kā, piemēram, “Taurenītis”, “Vēl tu rozes plūc”, “Ak, pavasar’, ak pavasar’” un citas, kā arī jautrās, ar humoru apveltītās “Es vēlētos par pogu blūzē kļūt”, “Tik dēļ jums, daiļās dāmas”, “Kā pa miglu” un vēl daudzas, daudzas citas. Viņš pats izdomāja vārdus latviešu valodā arī populārām aizjūras melodijām. Ar I. Dzeņa dziesmām izaugusi vesela latviešu paaudze gan Latvijā, gan pāri tās robežām. Viņš bija tautā mīlēts.
Laikā, kad Padomju Savienībā I. Dzeņa dziesmas bija aizliegtas, viņa fani Latvijā vienalga kā, bet rada iespēju dabūt šos ierakstus. Atceros, arī man bija magnetofona lentas ar šiem ierakstiem, kurus man atsūtīja māsīca no Rīgas. Tos glabāju kā acuraugu un ik dienas, pārnākot no skolas, klausījos, dziedāju līdzi, zināju visu ierakstīto dziesmu vārdus.
Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā “dzelzs priekškars” krita. Trimdas latvieši bija gaidīti ciemiņi Latvijā, un arī I. Dzeņa dziesmu repertuārs te, viņa dzimtenē, kļuva par būtisku Atmodas laika simbolu. Viņa dziesmas Latvijas estrādēs un klubos skanēja gan paša izpildījumā, jo viņš daudzkārt te viesojās, gan Latvijā radās grupas, kas spēlēja un dziedāja viņa dziesmas, paši šādā stilā radīja savas kompozīcijas.
Ilmāru Dzeni nevar uzskatīt par izcilu mūziķi vai komponistu. Viņš bija dziesminieks, kurš ar savām dziesmām uzturējis latvietību arī aiz okeāna. Mūsdienās I. Dzeņa dziesmas kļuvušas teju par latviešu tautas dziesmām, jo nereti tās dziedam arī kā galda dziesmas dažādās svinībās. Nu sirsnīgais, ar humoru apveltītais un nedaudz sentimentālais vīrs atdusas savā mītnes zemē, bet viņa dziesmas Latvijā dzīvos vēl ilgi.
