Ministrijas – uz reģioniem

Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par ministriju pārcelšanu uz reģioniem. Ar šādu ideju vēlas aktivizēt dzīvi Latvijas reģionos un panākt, lai tie dabiski un burtiski iekļaujas valsts mēroga politiskās dienaskārtības veidošanā.

Piemēram, Igaunijā Izglītības un zinātnes ministrija atrodas Tartu – pilsētā ar vēsturisku universitāti, tā stiprinot šo izcilības centru. Arī Latvijā varētu ministrijas saistīt ar reģionu pilsētām, stiprināt tajās jau esošo izcilību vienā vai otrā jomā un nākotnes attīstību. Pēc idejas iniciatora domām, Alūksnē varētu būt Aizsardzības ministrija. Ilgākā termiņā ministriju uzturēšanas izmaksas, pārceļot tās uz reģioniem, samazināsies, uzskata priekšlikuma iesniedzēji. Izīrējot vai pārdodot Rīgā esošās ēkas, iegūtos līdzekļus varētu izmantot ministrijām nepieciešamo ēku pārbūvei vai būvniecībai reģionos, kā arī infrastruktūrai.

Šāda ideja manā skatījumā būtu vērtīga. Pirmkārt, tas būtu ekonomiskais ieguvums, varbūt pat jaunas darba vietas mūsu cilvēkiem. Ministrijā strādājošie kā ikviens cilvēks dotos ēst pusdienas mūsu kafejnīcas, apmeklētu kultūras pasākumus, iepirktos veikalos. Arī dzīvotu te. Mājokļu pieejamība gan varētu radīt problēmas, jo jau šobrīd Alūksnē trūkst dzīvojamā fonda – brīvu dzīvokļu, ko īrēt, ir maz, un tiklīdz kāds atbrīvojas, ātri vien atrodas jauni īrnieki. Arī privātmājas iegādāšanās ir sarežģīts uzdevums. Labu māju par pieņemamu cenu tikpat kā nav. Jācer, ka Alūksnes novada pašvaldībai izdosies piesaistīt valsts finansējumu un uzbūvēt jaunus zemas cenas īres mājokļus.

Otrs ieguvums ministriju pārcelšanai uz reģioniem – beidzot valdība zinās, kā dzīvo cilvēki ārpus Rīgas. Ļoti daudz runāts par to, ka valdībā sēdošie nezina, kā rit dzīve tālāk par Siguldu. Šī būtu iespēja to mainīt. Kad Alūksnē viesojas kāds no ministriem, brīnās, kā lietas pie mums notiek. Atliek tik atbraukt, lai redzētu, kā dzīvo cilvēki reģionos. Gan labā nozīmē, gan arī sliktā. Visu mūžu Rīgā dzīvoklī dzīvojošais varētu arī nezināt, ka ir mājas, kur joprojām nav ūdens un tas spaiņos jānes no akas, jāmēro vairāki kilometri ne tikai līdz tuvākajam veikalam, bet arī skolai, turklāt pa ceļiem sliktā stāvoklī, nevis daudzjoslu šoseju. Tomēr reģionos viss nav slikti. Laukos var! Lietas notiek! Ražo, audzē, būvē, rada un izgudro. Dzīvo stipri, darbīgi, apņēmīgi un gudri cilvēki.