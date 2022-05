Koki liecina par laiku

Šopavasar visā Latvijā notiek kāda īpaša akcija. Par godu reformācijas 500. gadadienai Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas simtgadei dažādās vietās sadarbībā ar draudzēm un pašvaldībām tiek stādīti no Glika ozolu zīlēm izaudzētie ozoli. Sestdien to stādīšana notika arī Alūksnē.

Koki ir mūsu vēstures zaļie pieminekļi, laika liecinieki. Iedomāsimies, cik daudz tie varētu pastāstīt, ja spētu runāt – par notikumiem, par cilvēkiem. Glika ozoli iestādīti pirms vairāk nekā 300 gadiem un savā garajā mūžā piedzīvojuši neiedomājami daudz, taču zaļo joprojām. Tie ir vieni no zināmākajiem dižkokiem Latvijā un viens no Alūksnes simboliem. Ejot pa Pils ielu garām Mācītājmuižai, vienmēr skatiens aizķeras pie abiem varenajiem milžiem, kuru zari tiecas debesīs. Ir sajūta, ka tie mūs sargā un ir mums kā svētība, ko šeit ar savu devumu atstājis Ernsts Gliks. Bieži vien pie Glika ozoliem ir redzami tūristu autobusi, pie tiem piestāj arī individuālie ceļotāji, jo nevar taču nevar taču šiem dižajiem kokiem tā vienkārši paiet garām.

Savulaik skaista tradīcija Alūksnē bija Glika dienas, kas tika rīkotas, godinot mācītāja Ernsta Glika piemiņu. Pie ozoliem, kas iestādīti par godu Jaunās un Vecās Derības tulkojumiem latviešu valodā, savas uzrunas svētbrīžos teikuši dažādu konfesiju mācītāji, skanējusi kora dziesma, mūzika, te pulcējušies ļaudis no tuvienes un tālienes, lai gūtu garīgu stiprinājumu. Varbūt pienācis laiks šo tradīciju atkal atjaunot?

Tikmēr koki turpina liecināt par laiku, un pļavā aiz Glika ozoliem tagad kuplo arī divi ozoli, kas tur iestādīti 2017. gada rudenī, kad Alūksnē notika konference “Par Gliku un reformāciju”. Tā tolaik bija novadnieces rakstnieces Māras Svīres ierosme iestādīt kociņus par godu jaunajam, 2012. gada Bībeles tulkojumam.

No Glika ozolu zīlēm izaudzēto stādiņu atgriešanās Alūksnē būs zīmīga, jo tiem tagad augs pēcteči. Taču šī nav pirmā reize, kad tie pavairoti un droši vien Latvijā jau ir vietas, kur aug jaunie Glika ozoli. Savulaik mežzinātnieks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes docents Verners Banders vāca Glika ozolu zīles, no kurām audzēja jaunos ozoliņus, kurus dāvināja Glika dienu viesiem un dalībniekiem. Arī Ernsta Glika Bībeles muzejs rīkoja akciju “Glika ozoliem augt”, kuras laikā dāvināja ozolu zīles stādīšanai un tās aizceļojušas uz vairākām Latvijas vietām. Gan jau vēl kāds ir paņēmis sev līdzi atmiņai no Alūksnes ozolzīli no Glika ozoliem, lai to iestādītu.

Ne vienmēr ir viegli no ozolzīles izaudzēt jaunu ozolu, tādēļ vēlēsim, lai jaunie Glika ozoli, ko sestdien iestādīs Alūksnē, Tempļa kalnā labi iesakņojas, lai aug lieli un spēcīgi, un ir par svētību Alūksnei un alūksniešiem.