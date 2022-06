Kaut nedaudz, bet tomēr…

Foto: pixabay.com

Divdesmit divi eiro par desmit litriem degvielas. Tieši tāds pašlaik ir aptuvenais rēķins, ko par to nākas maksāt degvielas uzpildes stacijā. Pēdējo mēnešu laikā novērotais degvielas cenu kāpums negatīvi ietekmē gan mājsaimniecības, gan uzņēmējus, jo īpaši transporta nozares komersantus. Protams, varam neizmantot transporta līdzekli, lai pārvietotos, bet daudziem no mums transports nepieciešams, lai nokļūtu savā darba vietā vai darba pienākumu pildīšanai.

Pašvaldība lēmusi, ka nekustamo īpašumu saimniekiem jārūpējas par regulāru zāles pļaušanu savā teritorijā. Ērtāk to izdarīt, protams, ir ar benzīna trimmeri vai zāles pļāvēju, bet, iespējams, tagad vajadzēs izvēlēties akumulatora, elektrisko vai pat mehānisko ierīci zāles pļaušanai, kas pašlaik, iespējams, rada mazākus izdevumus. Nesen, pērkot degvielu, biju lieciniece sarunai, kurā degvielas uzpildes stacijas operatores savā starpā apsprieda šo tēmu, nonākot pie secinājuma – labāk, lai tā zāle aug, nekā es pērku degvielu šim nolūkam par diviem eiro litrā.

Energoresursu un pārtikas cenu kāpums pieauga pēc karadarbības sākšanās Ukrainā. Tagad šo tēmu apspriež ikvienā kaut nejaušā cilvēku savstarpējā diskusijā. Pārtika veikalos dārga, pieaugušas būvmateriālu cenas, arī par pakalpojumiem maksājam dārgāk. Degvielu cenu palielinājuma pakārtoto ietekmi izjūt praktiski visas tautsaimniecības nozares. Cik ilgi tā būs, kur ir “griesti” cenu kāpumam? Uz šo jautājumu atbildes nav.

Lai kaut nedaudz mazinātu degvielas mazumtirdzniecības cenu un līdz ar to arī strauji augošo inflāciju, valdība šonedēļ lēma no 1. jūlija līdz 2023. gada beigām atteikties no obligātā biodegvielas piejaukuma benzīnam un dīzeļdegvielai, kas pašlaik ir ātrākais un efektīvākais risinājums.

Degvielas mazumtirdzniecības cena sastāv pavisam no piecām komponentēm. Vislielākās izmaksas gala cenā veidojas no tās degvielas cenas, kurā ietilpst arī biopiejaukuma izmaksas. Otra būtiskākā pozīcija ir akcīzes nodoklis. Trešā – pievienotās vērtības nodoklis. Vēl degvielas cenu ietekmē degvielas uzpildes stacijas uzturēšanas izmaksas, kas gan ir pavisam neliela daļa, un nenozīmīgu daļu, bet tomēr, sastāda arī izmaksas par naftas drošības rezervju uzglabāšanu. Tagad degvielas mazumtirgotāji, kas degvielu realizē vairumtirdzniecībā, paši varēs izvēlēties, piemērot vai nepiemērot biodegvielas piejaukumu. Pēc provizoriskiem aprēķiniem šā brīža situācijā degvielas cenas samazinājums prognozējams aptuveni 10 centu apjomā. Kaut nedaudz, bet tomēr…