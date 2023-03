Īstais laiks sakārtot galvu un telpu

Ar nepacietību gaidām pavasari, kad nokusīs sniegs un arvien biežāk pie debesīm parādīsies saulīte. Līdz ar to pamanīsim, cik ziemā putekļaini kļuvuši mūsu mājokļi un nespodras – logu acis. Neko darīt, jāņem rokās putekļu sūcējs un dažnedažādi tīrīšanas līdzekļi, lai mājās ienestu spodru saules gaismu.

Nezinu kā citiem, bet man uzkopšanas darbi nereti beidzas ar mantu šķirošanu. Arī tās ziemā nemanot sakrājušās. Cenšos lietām nepieķerties un skapi kārtoju ar domu atbrīvoties no drēbēm, ko ilgāku laiku neesmu uzvilkusi. Tas gan nenākas viegli, jo caur smadzenēm tomēr izskrien doma – varbūt vēl tomēr… Taču no savas pieredzes zinu, ja šoreiz šo kleitu atstāšu skapī, tāpat neuzvilkšu, ja līdz šim to nebiju darījusi. Labi pazīstama ir situācija, kad tas pats notiek arī ar dažādiem priekšmetiem, kurus esmu savulaik iegādājusies. Dziļi sirdī zinu, ka tie kļūs par krāmiem, kas krās putekļus, bet nereti vēl kavējos izmest.

Vispareizāk būtu neapaugt ar mantām, lai gan iepērkoties bieži ļaujamies mirkļa vājumam. Pirms katra pirkuma vajadzētu vairākkārt sev pajautāt, vai tas tiešām ir nepieciešams, kādam nolūkam es to iegādāšos, cik ilgi man tas būs nepieciešams. Būtu nepieciešams arī iemācīties dzīvot pēc principa, ka labāk samaksāt vairāk un iegādāties vienu kvalitatīvu preci, nevis mēģināt ietaupīt, pērkot to lētāko. Atceros, tā savulaik rīkojās mani vecāki, jo tolaik veikalos maz kas bija nopērkams, bet nopirktais – vajadzīgs vai ne, tika ilgi taupīts kādam īpašam brīdim. Īpašais brīdis tā arī reizēm nepienāca, bet, līdz ar robežu atvēršanu, mūsu veikalos parādījās jaunas, modernas, kvalitatīvas preces. Vecās, bet līdz šim nelietotās, kļuva nevajadzīgas, lai gan nauda, tās pērkot, ieguldīta. Plauktu kārtošanā man lieti noder pirms kāda laika televīzijā redzētais raidījums “Dana ar kasti”, kur Dana Gulbe katru sestdienu viesojās pie kādas ģimenes, lai palīdzētu sakārtot viņu dzīves telpu. Tas mani pamudināja izlasīt arī D. Gulbes grāmatu ar tādu pašu nosaukumu. Grāmata rosināja izprast, kā sakārtot skapi, vannasistabu, bērnistabu, virtuvi un citas telpas, cik svarīgi ir regulāri iztukšot sieviešu rokas somiņu, jo tik daudz nevajadzīgu lietu mēs ikdienā nēsājam līdzi. Grāmatā atrodami padomi, ko darīt jau tūlīt un tagad, lai dzīvi iegrieztu sev vēlamā virzienā. Vērtīgi arī apzināties, ka tam visam ir sakars ar kārtību mūsu galvās.

Un – cik patīkams ir atvieglojums, kas pārņem pēc tam, kad nevajadzīgais izmests vai kādam atdots, un skapjos lietas sarindotas pārskatāmi!