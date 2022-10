Ietaupīt, lai sagaidītu košus Ziemassvētkus

Foto: pixabay.com

Sākušies tumšie rudens vakari. Drīz tie kļūs vēl garāki, jo pāriesim uz ziemas laiku, pagriežot pulksteņa rādītāju atkal par vienu stundu atpakaļ. Diemžēl Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā nav vēl panākts. Lai gan par to runā ik gadu, joprojām spēkā ir iepriekš apstiprinātā kārtība – vasaras laiks arī Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to uz mājām no darba, sākot ar novembri, dosimies jau tumsā.

Pagājušās nedēļas nogalē pilsētā atgriezos ap pulksten deviņiem vakarā. Braucot pa Pleskavas vai tagad par Kolberģa pārdēvēto ielu, uz ietves nemanīju nevienu gājēju. Arī transporta līdzekļi ap to laiku te bija reta parādība. Tobrīd atcerējos, ka, lai samazinātu izmaksas par elektroenerģiju, ko veicinājis elektrības cenu pieaugums, atsevišķās ielās Alūksnē, kur tas iespējams, samazināta apgaismojuma intensitāte. Tā bija arī Kolberģa ielā, kur pēc realizētā ielas pārbūves projekta tagad uzstādītas modernas Led ielu apgaismes lampas, kas rada krāsas toni tuvu dabiski siltajai saules gaismai, un ir gana ekonomiskas.

Diemžēl valdība pašlaik pašvaldībām nesola kaut daļēji kompensēt elektroenerģijas sadārdzinājumu, tādēļ ir lietderīgi vakaros samazināt ielu apgaismojuma intensitāti un to vispār izslēgt, lai izgaismotu atsevišķas ēkas vai objektus. Vēl jo vairāk – uz Kolberģa un citām intensīvi apgaismotajām ielām Alūksnē varētu izslēgt pat katru otro ielu apgaismes lampu. Iespējams, lietderīgi būtu pārņemt Rīgas pieredzi un ielu laternas uz vienu stundu naktī izslēgt vispār, tā, pēc rīdzinieku aprēķiniem, ieekonomējot vismaz 15 procentus izmaksu. To gan nekādā gadījumā nevar darīt vietās, kur atrodas gājēju pārejas un ielu krustojumi, kas dienas tumšajā laikā, kļūstot nepārredzamas, var radīt bīstamas situācijas.

Pavisam drīz sāksies Adventa un Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad ļoti noderēs ietaupītie finanšu līdzekļi. Pateicoties māksliniekiem un šim nolūkam atvēlētajai nodokļu maksātāju naudai, Alūksne vienmēr bijusi bagātīgi izdekorēto un izgaismoto pilsētu vidū Latvijā, izcēlusies ar skaistu centrālo svētku egli. Gribas taču, lai arī šogad mums pilsētā būtu svētku noskaņa, lai varam atļauties administratīvās ēkas laukumā, parkos, pie Kultūras centra un uz galvenajām ielām atkal iedegt Ziemassvētku uguntiņas, kas priecē līdz pat Jaunajam gadam un vēl kādu brīdi ilgāk. Iespējams, tad zemi klās balta sniega sega, un intensīvs ielu apgaismojums naktīs nebūs tik būtisks.