Esam pelnījuši jaunu bibliotēku

Jauna bibliotēka Alūksnē ir ilgi gaidīta un ļoti vajadzīga mūsu pilsētai. Kad pagājušā gada rudenī pašvaldība un Alūksnes pilsētas bibliotēka aicināja tās lietotājus uz diskusiju “Kādu es vēlos jauno bibliotēku?”, jo tas ir viens no plānotajiem pašvaldības projektiem, šī ideja šķita ļoti cerīga, jo diskusijas notika dažādām sabiedrības grupām – jauniešiem, jaunajām māmiņām, senioriem un ikvienam interesentam. Cita lieta – kāda bija atsaucība.

Šopavasar jau izsludināts bibliotēkas metu konkurss, taču publiskajā telpā pēkšņi izskanējis viedoklis, ka Alūksnē vajadzīgs baseins, pretstatot to jaunas bibliotēkas nepieciešamībai, un notiek pat parakstu vākšana pret to. Savā ziņā tas neizbrīna, jo kultūras joma novadā nekad nav bijusi prioritāte. Tādēļ, manuprāt, arī ilglaicīgi veidojusies daļas vietējo iedzīvotāju attieksme, ka kultūra ir kaut kas otršķirīgs. Lai atceramies, cik ilgi Alūksnei bija jāgaida uz Alūksnes Kultūras centra renovāciju.

Šie “gaidīšanas svētki” turpinājās gadiem, notika vairāki projektu konkursi par jauna kultūras centra būvniecību, taču pie tiem arī viss apstājās, tālākas virzības nebija.

Līdzīgi ir ar bibliotēku. Tādēļ attieksme un uzskats, ka mūsu pilsētā tai nav vajadzīgas jaunas, plašākas, gaišākas un modernākas telpas, ļoti skumdina. Iespējams, tieši pašreizējās bibliotēkas telpas, kas ir šauras, apmeklētājiem ne īpaši draudzīgas (te domāju par stāvajām kāpnēm, kas ved uz otro stāvu) un ir viens no iemesliem, kādēļ iedzīvotāji to neapmeklē. To bija atzīmējuši arī vairāki diskusijas “Kādu es vēlos jauno bibliotēku?” dalībnieki.

Par spīti tam, bibliotēkas darbinieki vienmēr centušies radīt saviem apmeklētājiem mājīgu noskaņu un viņi šeit jūtas gaidīti. Daudzveidīgs ir piedāvāto pasākumu klāsts – tikšanās ar rakstniekiem, iedvesmojošiem novadniekiem, novadpētniecības un mākslas izstādes. Un tas viss – tepat Alūksnē.

Joprojām valda uzskats, ka bibliotēkas ir tikai drukātās literatūras krātuve, taču pēdējās desmitgadēs tās ir attīstījušās. Lielākais publisko bibliotēku ieguvums ir informācijas tehnoloģiju ieviešana un interneta pieslēgums katrā vietā, kur uzstādīti datori. Tas paveikts, pateicoties Melindas un Bila Geitsu fonda iniciatīvai, kas, saņemot Latvijas valsts un pašvaldību atbalstu, 2006. gadā sāka īstenot projektu, kas Latvijā ieguva nosaukumu “Trešais tēva dēls” (“3t”). Bibliotēkas darbinieki palīdz orientēties informācijas plūsmā un arī konsultē jautājumos, kas saistīti ar visdažādāko ikdienas dzīves situāciju risināšanu. Pie tam pakalpojumi ir bez maksas.

Tādēļ arī šī sleja bibliotēkas aizstāvībai. Alūksnieši ir pelnījuši jaunu bibliotēku, un pienācis laiks to apzināties.