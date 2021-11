Džeimss Bonds šoreiz nepalīdzēs

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Iedomājieties kādu no Bonda filmām, kurā pasaulslavenais britu spiegs steidzas nokļūt īstajā laikā un vietā, lai ļaundari nenospiestu kādu iedomātu sviru, kam sekotu pasaules bojāeja. Līdz šim supervaronis vienmēr ir paguvis pasauli izglābt. Tieši ar stāstu par Bondu britu premjers Boriss Džonsons atklāja Glāzgovas (Lielbritānija) klimata konferenci, uzsverot, ka pašlaik esam tieši tādā pašā situācijā kā filmā par glābjamo pasauli. Tikai ar vienu atšķirību – šī nav filma…



Vadošie zinātnieki klimata jomā brīdina, ka pasaulei ir atlicis ļoti maz laika, lai novērstu globālu vides katastrofu, tomēr daudzas valstis joprojām nav gatavas spert nopietnus soļus, lai samazinātu CO2 izmešus. Aizvadītajās nedēļas 200 pasaules valstu līderi pulcējās Glāzgovā, lai tur beidzot vienotos par konkrētu rīcību pasaules glābšanas plānā. Šo tikšanos vides aktīvisti raksturo kā svarīgāko mūsdienu cilvēces vēsturē, liekot uz to lielas cerības. Taču ir skaidrs, ka nebeidzamās runas par atjaunojamo energoresursu uzplaukumu ir pilnīgi liekas, kamēr nemainām savus patēriņa ieradumus. Jā, cilvēkiem jāēd, tomēr ikviens var viegli atrast faktus par to, cik daudz lietojamas pārtikas tiek izmests atkritumos.

Šo tēmu nesen apskatījām arī laikrakstā. Ir ļoti ērti nevis pašiem kļūt disciplinētākiem, bet nocirst vēl desmit tūkstošus hektāru meža. Visi, protams, esam gatavi piekrist, ka “kaut kas ar klimatu ir jādara”, tomēr palīdzēt šajā procesā, mazāk ēdot liellopu gaļu (metāna gāzes), ir gandrīz neiespējamā misija. Mūsdienu cilvēks varbūt ir nobažījies par ekoloģiju, tomēr ikdienā nāk ārā no veikala, apkrāvies ar iepirkumu maisiem. Ja tādas ainiņas nav redzētas, pagaidiet Ziemassvētkus. Tāpat ir liekulība iedomāties, ka videi un klimatam kaitē tikai un vienīgi rūpnīcu kūpošie skursteņi, savukārt mūsu neskaitāmie elektroniskie gadžeti jau nu gan ne. Pasauli grūti pārliecināt pāriet arī uz videi draudzīgākām tehnoloģijām. Lai akcentētu “zaļo” ceļošanu, daudzi vides aktīvisti Glāzgovā ieradušies ar vilcienu.

Tomēr torīt Anglijā plosījusies vētra, un uz dzelzceļa elektrības vadiem nokritušie koki gandrīz uz visu dienu paralizējuši vilcienu satiksmi. Tas skaidri apliecina, ka pat tādā turīgā valstī kā Lielbritānija ir nepieciešamas pamatīgas investīcijas, lai dzelzceļš kļūtu par alternatīvu lidošanai un viens nokritušais koks nevarētu izjaukt plānus daudziem tūkstošiem cilvēku. Vārdsakot, Glāzgovā daudz runājamā. Taču būtu svarīgi beidzot no vārdiem pāriet pie darbiem. Ar kaut ko jāsāk katram pašam, jo Bonds šoreiz nenāks.