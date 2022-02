Attiecības skaidrojam sociālajos tīklos

Foto: pixabay.com

Sociālo tīklu ienākšana mūsu ikdienā mainījusi arī mūsu paradumus. Nu jau var teikt, ka tie kļuvuši par mūsu paralēlo un publisko otro dzīvi, kam veltām ļoti daudz sava laika. Atkarībā no katra atklātības pakāpes dalāmies tajā ar citiem – rādām un stāstām, ko ēdam, kas izaudzis dārzā, kur ceļojam. Ja nav ko teikt pašiem, dalāmies ar citu atziņām, kas rezonē mūsos.

Lielākoties jau viss ir skaisti un labi, jo kurš gan citiem gribēs rādīt savus skeletus skapī. Taču pēdējā laikā tie lien ārā arvien biežāk. Pagājušās nedēļas sākumā sociālo vietni “Twitter” “uzspridzināja” aktrises Dārtas Danevičas un politiķa, kādreiz arī aktiera, Artusa Kaimiņa sarakste, risinot savas ģimenes lietas. Publiskā attiecību kārtošana izraisīja visai plašu rezonansi. Ekspertu, kā jau parasti šādos gadījumos, netrūka. Vieni uzskatīja, ka aktieri ir un paliek aktieri un bez publicitātes iztikt nevar, tādēļ labi visi līdzekļi, lai atgādinātu par sevi. Citi prognozēja, ka tas ir politisks gājiens, jo tuvojas taču Saeimas vēlēšanas. Netrūka arī psiholoģiska rakstura prātojumu un ieteikumu. No šī skandāla barojās arī interneta portāli, ar skandaloziem virsrakstiem “atražojot” šo ziņu. Līdz nedēļas nogalei viss noklusa, bet varam būt droši, ka par šo pāri turpmāk dzirdēsim tikpat bieži kā par Kambalām, Kivičiem un britu karalisko ģimeni.

Taču ne jau tikai personiskās attiecības tagad tiek skaidrotas sociālajos tīklos. Šādu ceļu izvēlējušies arī divi mūsu vietējie politiskie spēki, par komunikācijas platformu izvēloties sociālo tīklu “Facebook.com”. Jau kādu laiku gruzdējusi, dzirksts izšķīlās pēc izskanējušās informācijas par iespējamo Strautiņu pamatskolas slēgšanu, kas atsauca atmiņā notikumus 2018. gadā, kad pirmo reizi Alūksnes novada pašvaldības darba grupa nāca klajā ar ziņojumu par skolu tīkla sakārtošanu. Laikam ritot un politiskajai situācijai mainoties, opozicionāri tagad nonākuši pozīcijā, savukārt – pozīcija – opozīcijā, līdz ar to mainījies vietējo politiķu domu gājiens un arī rīcība. Sniega bumba turpina velties, un abas puses tagad sociālajos tīklos izvērtē, ko kurš ir vai nav izdarījis novada attīstības labā.

Taču diez vai tas ir īstais veids, kā to noskaidrot. Ko no tā iegūstam mēs, novada iedzīvotāji? Vien iespēju komentēt un paust arī savu viedokli “feisbukā”.Un kā tas sekmē novada attīstību? Ir teiciens, ka strīdos dzimst patiesība. Vai šī patiesība dzimst sociālajos tīklos? Diez vai. Agri vai vēlu tomēr nāksies to izrunāt klātienē, aci pret aci.