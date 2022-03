Atbalsti to valsti, kurā dzīvo

Foto: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Politiķi sākuši diskusijas par izmaiņām Imigrācijas likumā, lai pārtrauktu izsniegt jaunas termiņuzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem, kas paredzēs iespēju anulēt termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ja ārzemnieks būs publiski slavinājis, noliedzis vai attaisnojis noziegumus pret cilvēci vai karu. Pagaidām gan partijām domas šajā jautājumā atšķiras.Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēsta, ka pērn Krievijas pilsoņiem izsniegusi 1450 termiņuzturēšanās atļaujas. Biežākie iemesli – darbs, ģimenes apvienošana un studijas. Kopumā derīgas termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā, pēc pārvaldes datiem, ir aptuveni 10 300 Krievijas pilsoņiem. Tad, kad beidzas termiņuzturēšanās atļaujas termiņš, pirmkārt, personai ir tiesības pagarināt, ja turpina studijas vai darba attiecības. Nodzīvojot Latvijā piecus gadus pēc kārtas un protot latviešu valodu, persona var pieteikties pastāvīgajai uzturēšanās atļaujai. Un, kā izrādās, pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā saņēmuši 40 955 Krievijas pilsoņi. Tātad kopā ar 10 300 terminēto atļauju saņēmējiem – tie ir aptuveni 51 200. Salīdzinājumam – tas ir vairāk nekā dzīvo Jūrmalā vai turpat četros Alūksnes novados.Imigrācijas likums paredz virkni gadījumu, kad uzturēšanās atļauju var anulēt, piemēram, par dažādiem likumpārkāpumiem. Nav tikai ziņu, cik bieži šī norma piemērota attiecībā pret Krievijas pilsoņiem, taču tagad noteikti būtu pamats izvērtēt rūpīgāk. Diemžēl publiskajā telpā ir bīstami daudz mēģinājumu attaisnot vai pat slavēt Krievijas agresiju Ukrainā. Kamēr Ukrainā cilvēki cīnās par savu neatkarību un dzīvību, arī sociālajos tīklos šobrīd notiek “kaujas” starp Putina režīma apmātajiem, kas pat nav tikai krievvalodīgie vai Krievijas pilsoņi, un cilvēkiem, kas domā un spriež cilvēcīgi. Publiskajā telpā sekojot līdzi notiekošajam Ukrainā, ir, kā minimums, nepatīkami ieraudzīt viedokļus, kas pauž atbalstu karam. Sākot ar personāžiem, kuri šajā laikā savā sociālo tīklu fotogrāfijā izvietojuši Krievijas karodziņus, un beidzot ar tiem, kuri Daugavpilī protestētājam pret karu cenšas izraut no rokām Ukrainas karogu, saucot to par riebeklību. Neviennozīmīgi viedokļi dzirdami arī mūsu pierobežā. Pat “Facebook.com” nekustamā īpašuma tirdzniecības grupā pamanīju sludinājumu: “Meklē māju Latvijas laukos, kur neplīvo Ukrainas karogi…” Vismaz es nevēlētos sev tādu kaimiņu, tādēļ ceru, ka sludinātājs paliks, kur ir. Vai vēl labāk – dosies tur, kur plīvo citu krāsu karogi. Parakstos zem teiciena – atbalsti to valsti, kurā dzīvo, vai dzīvo tajā valstī, kuru atbalsti. Tagad ir īstais brīdis, lai katrs pieņemtu lēmumu par nākotni. Visi – gan pilsoņi, kuri dzīvo Krievijas Federācijā, gan Krievijas pilsoņi, gan pilsoņi visā pasaulē. Stingri, bez pustoņiem.