Alūksnē izskanējusi čempionu apbalvošanas ceremonija

Alūksnē aizvadīta Ūdens motosporta federācijas čempionu apbalvošanas ceremonija un Alūksnes ūdens motosporta kluba “Nord Ost” 20 gadu jubilejai veltītā gada balle.
Skaidrs, ka individuālie sasniegumi ir nenovērtējami, bet spēks ir komandā. To šogad pierādījusi Alūksnes ūdens motosporta kluba “Nodr Ost” komanda, triumfējot ar uzvaru un jau trešo reizi iegūstot gada komandas titulu. Skanot leģendārajai grupas “Queen” dziesmai “We Are The Champions” un goda pjedestāla, līdzi ņemot visus individuālajās sacensībās iegūtos kausus, uz skatuves kāpa alūksnieši. Komandas ceļojošo kausu un uzvarētāju medaļas pasniedza Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris un Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
2.vieta 2025. gadā klubam “Motosports 77” no Aizkraukles, savukārt 3. vieta komandu kopvērtējumā komandai “Mēmeles sports” no Bauskas. “Visām komandām liels paldies par dalību šīs sezonas sacensībās, paldies alūksniešiem par lieliski organizēto svētku pasākumu,” sveicot sportistus, vēlēja A. Slakteris.
Gada juniora titulu ieguva bronzas medaļas ieguvējs pasaules čempionātā GT15 klasē mājas trasē Aizkrauklē Bauskas novada sportists Reinis Stūris, kurš pārstāv Aizkraukles komandu “Motorsport 77”.
Gada sportista tituls šogad zelta medaļas ieguvējam pasaules čempionātā “Formula4” klasē, vicečempionam Eiropas čempionātā mājas trasē Alūksnē, Latvijas olimpiskās komitejas trīszvaigžņu balvas nominantam tehniskajos sporta veidos Nilam Slakterim.
Kopīgajā pasākumā sportisti noskatījās dokumentālu filmu – stāstu par Alūksnes kluba “Nord Ost” vēsturi 20 gadu garumā, un kluba vadītājs Armands Musts vēlāk teica, ka filma “uzsita baigās emocijas”. “To visu esam 20 gadu garumā iznesuši caur sevi, saviem ģimenes locekļiem un līdzcilvēkiem,” teica A. Musts. Par lustīgu noskaņojumu apsveikuma runu starplaikos rūpējās Zeltiņu ansamblis “Jautrie podi”. Savukārt balli iegrieza grupa “Le petit Paris” ar izcilajiem mūziķiem Diānu Pīrāgs, Lauri Amantovu, Marko Ojala, Viktoru Ritovu, Raivo Ozolu un Raimondu Kalniņu.
