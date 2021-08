Vēstule deputātiem no vēlētājiem

Redakcija no Alūksnes novada domes deputāta Aivara Fomina saņēmusi vēstuli, ko viņš savukārt saņēmis pa pastu 16. augustā. A. Fomins norāda – šādu vēstuli saņēmuši arī vēl citi Alūksnes novada domes deputāti, bet ne visi. Nojausmas par to, kurš vēstuli sūtījis, viņam nav, A. Fomins aicina nākamreiz rakstītājus būt atklātiem, parakstīties ar vārdiem, uzvārdiem. “Lai zinām, ar ko mēs varam komunicēt,” saka A. Fomins un nodod vēstules saturu arī atklātībai publiski.

Redakcija

“Cienījamie deputāti!

Jaunievēlētais domes priekšsēdētājs Dz. Adlers jau savā pirmajā intervijā paziņoja, ka Jaunā Vienotība ir vadošā partija Latvijā, bet tie ir klaji meli “Alūksnes un Malienas Ziņu” lasītājiem.

Jaunā Vienotība ir no negodīgiem un krāpniekiem sastāvoša partija, jo Solvita Āboltiņa “pirka” deputāta mandātu no Junkura, bet Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, no Jaunās Vienotības, nogremdēja Latvijas finanšu sistēmu un tika atstādināts.

Un tagad Dzintars Adlers paziņo, ka Jaunā Vienotība ir vadošā partija, tikai ar 5% iedzīvotāju atbalstu. Tie ir meli no Adlera mutes.

Ievēlētie deputāti, jums būtu steidzami jāizdara secinājumi un korekcijas. Tā taču nevar melot saviem vēlētājiem! Ko lai saka tie vēlētāji, kuri nav mierā ar Adlera nekaunīgo uznācienu? Adlers jau pateica, ka viņam ir pazīšanās valdībā, izdariet secinājumus no šiem vārdiem. Adlers “bīdīs” šefmaņu sarunas, bet tas nav normāli. Vai tas ir pieļaujams? Tagad arī var sākties tas, ko Jaunā Vienotība iecerējusi – haoss. Šis Adlera uznāciens un uzruna ir spļāviens sejā vēlētājiem.

Adler, atsakies ar steigu, jo Tu neesi cienīgs vadīt Alūksnes novada domi! Jaunā Vienotība ir pati sevi nogremdējusi.

Ja cienījamā Langrate no Jaunās Konservatīvās partijas atteicās būt par priekšsēdētāju, tad kāpēc balotējās šajās vēlēšanās?

Ir ievēlēto vidū arī citi cienījami deputāti – Račiks, Fomins, Kalējs u.c., kuri būtu atbilstošāki par Adleru, kurš ir varas kārs no mazākuma partijas.

Cilvēki saprot, ka Adlers nāk no tās pašas Vienotības “ceptuves”, kur cep savus ielikteņus. Ir taču jārespektē vēlētāju griba, nevis tā voluntāri atteikties no tā.

Un kas bija vainas vecajam domes priekšsēdētājam, kurš nāca no visvecākās Zemnieku Savienības partijas Latvijā? Arī Dukuļa kungs varēja vadīt šo domi, jo viņš, kā atzina Adlers, ir vēlēšanās uzvarējis.

Apkrāptie vēlētāji

2021. gada 11. augustā”