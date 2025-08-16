Vai alūksnieši ir šmucīgi?

Pirmdien redakcija saņēma vēstuli no anonīma lasītāja, kurš “vēlējās laikrakstā paust savu satraukumu un vilšanos”, ka alūksnieši plašsaziņas telpā nodēvēti paršmucīgiem.
Pēc sociālajos tīklos publicētā Alūksnes novada pašvaldības aicinājuma atbildīgi šķirot atkritumus tēma vēlāk pārpublicēta portālā www.jauns.lv, nodēvējot alūksniešus par šmucīgiem. “Pašvaldības visā Latvijā ik pa laikam nostrostē šmucīgos iedzīvotājus. Šonedēļ sutu dabūja neapzinīgie alūksnieši, kuri šķiroto atkritumu konteinerus pārbāž ar ārā metamo “mantu”, kurai izgāztuve būtu jāmeklē citviet.” Man kā vietējam iedzīvotājam šāda pieeja šķiet ne tikai aizvainojoša, bet arī neētiska no atkritumu apsaimniekotāja puses. Iedzīvotāju problēmas ar šķirošanu un atkritumu apsaimniekošanu ir jārisina ar izglītojošām kampaņām, skaidru un saprotamu komunikāciju, kā arī sadarbību ar namu apsaimniekotājiem (kas nav bijusi) un pašvaldību, nevis publisku noniecināšanu.
Vai tiešām uzņēmums ir pienācīgi informējis visus iedzīvotājus par šķirošanas nosacījumiem? Vai ir pārliecinājies, ka konteineru stāvoklis, uzlīmes uz tiem un izvietojums veicina kārtību, nevis rada pretēju iespaidu? Man rodas jautājums, vai šāda “audzināšana” ar publisku kaunināšanu vispār var dot pozitīvu rezultātu, vai tikai vairo jau tā lielo plaisu starp iedzīvotājiem un pakalpojuma sniedzēju. Uzskatu, ka pašvaldībai šādām metodēm būtu jāpievērš uzmanība un jāuzdod jautājums – vai šī ir tā vide un attieksme, ko vēlamies savā pilsētā?” redakcijai raksta lasītājs.
Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” regulāri stāsta par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu, publicējot informatīvi izglītojošus rakstus, gan atspoguļojot konkrētus problemātiskus gadījumus, un šī ir nebeidzama tēma. Arī tagad pašvaldības iestādē “Spodra” mums atbild – pilsētā ar to ir problēmas un tas tiek risināts gan ar informatīviem paziņojumiem, gan pārrunām, taču rezultāti bieži vien izpaliek. Šķiroto atkritumu konteineros joprojām izmet visu, kas pagadās, nemaz nedomājot par to, ka, piemēram, plastmasai ir dzeltenie atkritumu konteineri, bet stiklam – zaļie. “Atgādinām, ka šķiroto atkritumu konteineros nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus. Arī zemē pie konteineriem nedrīkst novietot nekāda veida atkritumus,” pašvaldība brīdina iedzīvotājus. Diemžēl vairākās vietās novada teritorijā, izvedot šķiroto atkritumu konteinerus, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Lautus vide” konstatējis, ka saturs tajos bijis neatbilstošs – ir nešķirotu sadzīves atkritumu piejaukums, kam tur nav jāatrodas. Atkritumu šķirošanas mērķis ir nodot pārstrādei tos atkritumu veidus, ko ir iespējams izmantot otrreiz, un samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, lai arī iedzīvotājiem samazinātos maksa par atkritumu izvešanu. “Šķirotu atkritumu izvešanas pakalpojums bez maksas ir tikai tad, ja konteinerā esam sametuši atbilstoša satura atkritumus. Tādēļ lūdzam iedzīvotājus ievērot uz konteineriem uzlīmētās norādes, kurās skaidri rodama informācija, kāda veida atkritumus drīkst ievietot šķiroto atkritumu konteineros!”
Reklāma