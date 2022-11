Tavs vārds ir Latvija – leposimies!

Tuvojas Latvijai dzimšanas diena. Pirms 104 gadiem 18. novembrī tagadējā Nacionālā teātra telpās tautas padome proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Dzimšanas dienu atkal svinēsim, tiesa, mazliet trūcīgāk taču tas nemazina svētku prieku un lepnumu par savu patstāvīgo valsti- mūsu Latviju, par savu valodu, karogu, himnu.

Daudz laba ir izdarīts mūsu Latvijā, mūsu novadā, pilsētā, katrā pagastā, darbavietās. Šo dienu pieminot, mēs nevaram citādi kā Dievam pateikties par Viņa brīnišķīgo vadību, ka daudzi sapņi ir piepildījušies. Tomēr, lai tagadnes labumus baudīdami, neaizmirsīsim to labo, kas bija pagātnē. Neatmetīsim darba tikumu un paklausību Valstī noliktajiem likumiem. Ir cilvēki arī šodien, kuri neizpratnē lūkojas uz visu, kas tagad notiek un jautā, kāpēc mūsu tautai ir uzliktas tādas briesmas, kad cilvēki mirst no slimībām. Iet bojā ceļa negadījumos, kur Dievs skatās? It sevišķi grūti to saprast, ja postā tiekam ierauti paši vai tie, kuri mums mīļi un dārgi. Jāpiekrīt Pravieša Amosa vārdiem, ka visām parādībām ir savs cēlonis, arī aiz šodienas posta, dzīves dārdzības, stāv Dievs, kas grib, lai cilvēki saprastu, ka dažādās dabas katastrofas arī covid ir nepaklausības sekas. Nevainosim, Dievu, valdību, ārstus un pārējos medicīnas darbiniekus- tikai sevi! Tik tālu esam nonākuši, ka jārīko talkas, lai satīrītu piemēslotos mežus, valstij jāizdod likumi, lai nebrauktu dzērumā pie stūres… Dievam nebūt nav tik īsas rokas, lai nepalīdzētu, taču jāsaprot, ka palīdzēt var tikai tam, kurš grib, lai palīdz.

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu ne tikai ar lūpām, bet arī ar sirdi godināsim savu, karogu, himnu, valodu, valsti, un apņemsimies paklausīt un pildīt tās izdotos likumus.

Latvija!Tev jāpaliek caur sāpēm un pa dienu kāpnēm,

Lai nenoguruši mēs varētu vēl augt.

Lai vārds ko pasaulei reiz teici

No jauna spētu īstā priekā plaukt!

Laimes atslēdziņu saujā

Turi, draugs, un vienmēr taujā.

Kur ir manas īstās mājas?

Kur es rītos aušu kājas?

Laimes atslēdziņu saujā

Turi, draugs, un vienmēr taujā,

-Kur ir mana mīlestība?

– Vai tā pati labestība?

Laimes atslēdziņu saujā

Turi, draugs, un vienmēr taujā

Vai ir dzīva sirdsapziņa?

Tēvu, tēvu valodiņa?

DAUDZ LAIMES UN SAULES MŪŽU TEV LATVIJA!

PIEDOD GRĒKUS UN DOD MUMS VIENPRĀTĪBU TĒVS!

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU! DIEVA SVĒTĪBA UKRAINAI!