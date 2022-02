Par cieņpilnu attieksmi pret skolotājiem, skolēniem un novada iedzīvotājiem

“Mērķis attaisno līdzekļus” – ar šādu moto varētu raksturot Alūksnes novada izglītības sistēmas reorganizācijas darba grupas un Novada deputātu attieksmi.

Vispirmām kārtām cieņu saviem vēlētājiem ir parādījusi darba grupas vadītāja Līga Langrate, kas vēl pirms nepilna gada vēlētāju balsis pašvaldības pagastos savāca pateicoties savam un partijas redzējumam par pagastu, tajā skaitā uzņēmējdarbības, attīstības plānošanu, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Tika pausts arī atbalsts lauku skolu saglabāšanai. Nepilna gada laikā visa labā griba ir apsīkusi, nav vairs vajadzīga plānošana un attīstība… Svarīga ir tikai izdabāšana partijai, ministrijai un domes koalīcijai. Var jau uzskatīt, ka vairums novada iedzīvotāju ir neizglītoti, aprobežoti un uz personīgu labumu orientēti un nespēj saskatīt izglītības sistēmas reorganizācijas nepieciešamību, kā rezultātā mūsu jaunajai paaudzei tiks nodrošināta kvalitatīvāka izglītība, tomēr cieņpilna attieksme pret vēlētāju sākas ar ieklausīšanos un sava viedokļa skaidrošanu nevis steigā un slepenībā īstenotām iecerēm.

Otrkārt, par darba grupas cieņu pret reorganizējamo skolu skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, kā arī drosmes trūkumu, liecina grupas vēlme sadarboties, uzzināt un ieklausīties citu viedoklī, kā arī skaidrot savu redzējumu un reorganizācijas nepieciešamību. Pēc tikšanās ar Strautiņu un Jaunannas skolu padomēm, darba grupa pat lēma par sarunu neturpināšanu ar citām skolām, jo sarunas neesot produktīvas.. Jāatzīst, ka tiešām šīs tikšanās iezīmēja daudz sāpīgus jautājumus, uz kuriem sniegt argumentētas atbildes darba grupai bija sarežģīti vai neiespējami, tāpēc vienkāršāk būtu bijis savu ideālās skolu reformas vīziju virzīt bez saskaņošanas ar citām ieinteresētajām pusēm. Lai arī plānotā skolu reorganizācija skar ne tikai pagastu, bet arī pilsētas skolas, tikšanās ar pilsētas skolu vecākiem un skolotājiem vispār nav notikusi. Vai Alūksnes skolu skolēniem un viņu vecākiem nav būtiski zināt, kā nākošā mācību gadā tiks saukta un kurā vietā atradīsies skola, kuru viņi apmeklē?

Treškārt, pēc atklātas vēstules nosūtīšanas Novada domes priekšsēdētājam un lūguma vēlreiz tikties plasākā lokā, lai skaidrotu savu redzējumu par JMMPSK attīstības iespējām, sagaidījām cieņas izrādīšanu un aicinājumu uz tikšanos Domes telpās 14.februārī. Žēl tikai, ka cieņas izrādīšana bija tikai sabiedrisko attiecību žests un darba grupas ziņojums un lēmuma projekts par skolu reorganizāciju bija sagatavots vēl pirms šīs vairāk nekā 4 stundas ilgās romantiskās tikšanās Valentīndienas vakarā, uz kuru iespēju iesrasties bija izkārtojuši vairāki Jaunannas bērnu vecāki un uzņēmēji. Tikām uzklausīti, bet ne sadzirdēti…

Jāatzīst, ka klausījāmies arī mēs, ko Domes un darba grupas pārstāvji sola skolu reorganizācijas gadījumā. Ja ticam šiem solījumiem, tad Alūksne kļūs par karognesēju izglītības kvalitātes paaugstināšanā uz Latvijas izglītības līmeņa fona un pārstāvji no Piņķu privātskolas varēs braukt uz Alūksni, lai pamācītos, kā jāorganizē mācību process un kā izskatās moderna skola. Apvienojot skolas, būs iespējams nodrošināt ne tikai dažādas mācību ievirzes jeb grozus atbilstoši skolēna interesēm, bet arī nodrošināt katrā klasē divus pedagogus, no kuriem viens skaidros mācību vielu visai klasei, kamēr otrs palīdzēs to apgūt un izprast katram bērnam atsevišķi, kam tas būs nepieciešams. Lauku bērnu nokļūšanai līdz skolai un atpakaļ mājās, tiks nodrošināts skolas autobuss, kurā būs pavadonis, kurš pieskatīs bērnus brauciena laikā un ceļā no autobusa līdz skolai. Autobuss no skolas uz mājām turklāt kursēs vismaz divas reizes pēcpusdienā, lai mazāko klašu skolēniem nebūtu jānīkst un jāgaida, kamēr mācības beidzas lielāko klašu skolēniem. Ārpusstundu, interešu un profesionālās ievirzes nodarbības tiks organizētas, lai tās visiem bērniem būtu pieejamas līdz pēdējam autobusam, kas tos var nogādāt mājās, tādējādi atvieglojot vecākiem dzīvi. Par šo nodarbību apmeklēšanu un bērnu drošību pēc mācību stundu beigām, būs norīkots atbildīgais darbinieks mācību iestādē, kurš pārvaldīs katra skolēna ārpusstundu nodarbību grafiku un sekos, lai katrs bērns tās apmeklētu. Skolu reorganizācijas rezultātā ietaupītie līdzekļi tiks ieguldīti papildus ēdienreizes nodrošināšanai, autobusu iegādei un uzturēšanai, kā arī skolas modernizācijai, paverot bērniem jaunus apvāršņus tehnoloģiju jomā. Uz jautājumu, vai tik vērienīgas reformas ir kvalitatīvi īstenojamas 6 mēnešu laikā, tika saņemta atbilde, ka tie ir nevis tikai 6 mēneši, bet veseli 6 mēneši, kas liek domāt, ka reformas tiks īstenotas ar uzviju un deputāti un darba grupas pārstāvji augustā ir gatavi piedalīties E.Glika AVĢ (pareizāk gan būtu teikt E.Glika AV) remontdarbu noslēdzošajā fāzē kā arī sagaidīt un pavadīt skolēnu autobusus 1.septembrī.

Vislielākie ieguvēji šīs reorganizācijas rezultātā būs skolotāji, jo beidzot varēs saņemt cienīgu atalgojumu. Cieņa pret skolotājiem gan ir aizmirsta brīdī, kad vajadzēja pavaicāt viņu viedokli un izskaidrot savu redzējumu par plānoto reorganizāciju. Tāpat liela cieņas izrādīšana būs visu skolotāju (arī pilsētas skolās) atbrīvošana no darba, lai pēc tam visus vienlīdzīgas atlases kārtībā izvērtētu un atlasītu pašus motivētākos, kuri spēs sniegt vislabāko izglītību mūsu bērniem. Tiem, kuri nebūs starp šiem izredzētajiem, neskatoties uz mūža ieguldījumu savā skolotāja sirdsdarbā, vieta, visticamāk, atradīsies veikalā par kasieri.

Mēs, Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri vēlamies ne tikai dzīvot sakoptā un sakārtotā vidē, bet arī nodrošināt bērniem vislabāko izglītību un sagaidīt, ka izglītotie jaunieši atgriežas novadā, lai šeit veidotu ģimenes un savas zināšanas ieguldītu novada attīstībā, nedrīkstam būt vienaldzīgi pret tik būtiskiem novada domes lēmumiem, kā skolu reorganizācija. Vai izrādīt cieņu un uzticēties deputātu solījumiem, neskatoties uz deputātu cieņas trūkumu pret sabiedrību, jāizlemj katram pašam. Mēs neaicinām atbalstīt tumsonību un aizspriedumus pret izglītības sistēmas attīstības nepieciešamību, tomēr izrādīt savu attieksmi pret veidu, kā tiek organizēta tik būtisku lēmumu pieņemšana. Ja uzskati, ka Alūksnes novada skolotāji, skolēni un viņu vecāki, kā arī sabiedrība kopumā ir pelnījusi tikt uzklausīta un sadzirdēta, tad paud savu nostāju šeit: https://manabalss.lv/i/2329

Kaspars Gusts

