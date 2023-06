Paldies Tev, Strautiņu pamatskola!

28 gadus Tu esi pieņēmusi mani ar visiem maniem stiķiem un niķiem. Bijusi līdzās tad, kad dzima mans dēls un tad, kad bija veselības problēmas.

Vienmēr vēru Tavas durvis, zinot, ka uzklausīsi, atbalstīsi, ieteiksi un reizēm arī pakritizēsi. Biju droša, mierīga, vienmēr zināju, ka aiz manis stāvi Tu. Lepojos, sakot, ka esmu no Strautiņiem. Gan Gulbenē, gan Limbažos, gan Valmierā visur Tev ir laba slava.

Jā, seši klašu komplekti mani sauca par savējo un zināja, ka celšos un kritīšu par viņiem. Jā, viņi pārsvarā bija kā skabargas, bet bez viņiem dzīve Tavās senajās sienās būtu vienmuļa. Bija brīnišķīgi redzēt, kā no neveikliem pīlēniem veidojas gulbji…

Piedod, ka nespēju būt tik izcila, lai patiktu arī tiem tur, augšā, lai varētu Tevi nosargāt.

Piedod, ka 2023. gada 1. septembrī Tavas durvis nevērs satraukti pirmklasnieki un bažīgi pieaugušie. Tavi koridori būs klusi, neviens neapmaldīsies šaurajos labirintos, bet Tava karoga pūce būs paslēpta kādā tumšā telpā.

Baidos, ka visai drīz arī Tavos laukumos neskraidīs bērni, jo dzīve turpinās un viņu ceļš vedīs tur, kur ir… Ir skola, ir perspektīva!

Un tikai reizēm, droši vien vasarās, kāds bariņš Tavējo piestās ceļmalā, lai sasveicinātos.

Paldies Tev, Alūksnes novada pašvaldība, ka reizēm pamanīji skolu Strautiņos! Bet teikt paldies par to, ka uzskatīji mūs par sliktiem, par maziem un niecīgiem, roka neceļas. Ierēdņu kungi un dāmas, jūs esat tautas vēlēti un it kā aizstāvat arī manas intereses, bet šoreiz pamanījāties ne tikai slēgt skolu ar 96 (2022. gadā) skolēniem, bet arī paziņot, ka paši nākat no mazām skolām, tāpēc esat tik nelaimīgi. Grūti jums, bet mums…

Bēdājos, tomēr saprotu, ka noslēdzies nozīmīgs un skaists dzīves posms, jāiet tālāk, nekur nav teikts, ka būs sliktāk. Paies ilgs laiks, kamēr sapratīšu, ka līdzās nav tik pazīstamo, gudro, atsaucīgo, reizēm pārāk pareizo, reizēm azartisko kolēģu, direktores, uz kuras pleca paraudāt…

Skola, grūti noticēt, Tevis nebūs, tikai atmiņas, kurās Strautiņiem vienmēr būs sava, neatkārtojama vieta.

Dziļā cieņa un pateicībā Tava

Santa Masinga

P.S. Kolēģi un skolēni, grūti rakstīt bijušie, vienmēr priecāšos jūs satikt un patērzēt, paldies, katrs no jums ir atstājis pēdu manā dvēselē.