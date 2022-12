Neapmierina apsaimniekotāja rīcība

“Alūksnes un Malienas Ziņu” redakcijā vērsās Jaunannas iedzīvotājs Dainis Pīčs, kurš nav apmierināts ar atsevišķiem jautājumiem kopīgās mājas “Pumpuri” pārvaldībā. Nesen ieliktajos pagraba logos saliktas skārda palodzes uz pagraba iekšpusi, kam tā nevajadzētu būt. Iedzīvotājs apsaimniekotājam pārmet arī vienpersonisku lēmumu pieņemšanu.

Kur paliek neizmantotais šīferis

Mājā kopumā ir 12 dzīvokļi. “Manuprāt, mājas apsaimniekotājs Andis Jansons pieņem vienpersoniskus lēmumus. Atzīstami, ka mājā veikti remontdarbi, daudz kas nomainīts, taču rodas jautājums, kur paliek vecais materiāls. Piemēram, mājai nomainīja jumtu un palika pāri šīferis. Domāju to izmantot mūsu nojumītei, bet, skatos, tas uzlikts uz apsaimniekotāja privātās garāžas jumta. Viņš saka, ka materiālu atpircis no SIA “Ozolmājas”, bet kāpēc tad par to nezina visi mājas iedzīvotāji? Varbūt es gribēju to šīferi nopirkt, bet man pat nedeva tādu iespēju. Andis man saka, ka atdos veco azbesta šīferi, bet tas ir utilizējams un man nav vajadzīgs,” stāsta D. Pīčs.

Jautājot otras puses viedokli, A. Jansons skaidro, kā šādās situācijās jārīkojas. “Būvniecība notiek pēc tāmes. Būvnieks, piemēram, atved piecas pakas ar šīferi un, ja divas pakas paliek pāri, tad tāmē ierēķinām tikai tik, cik izlietojam. Mājas iedzīvotāji maksā tikai par to, ko izmantojam. Kāpēc man jāved atlikušais šīferis uz Alūksni, ja varu to pārpirkt un izmantot? Apspriedām šo jautājumu arī sapulcē, taču acīmredzot ir cilvēki, kuri neizprata,” skaidro A. Jansons. Viņš arī uzsver, ka kopš 2016. gada, kad mājas iedzīvotāji izveidoja biedrību, mājā veikti daudzi uzlabojumi un līdz šim viss bijis kārtībā.

Palodzes ieliek otrādi

Otrs strīdus jautājums ir nesenais pagraba logu remonts, jo tur skārda palodzes saliktas uz iekšpusi. “Iekšpusē ielikts skārds un nostiprināts ar celtniecības putām. Darbinieks aizbrauca prom pat, pirms putas bija nokaltušas. Kādēļ gan jāliek skārda palodze pagraba iekšpusē?” sašutis ir D. Pīčs.

A. Jansons piekrīt, ka tā tik tiešām ir būvnieka kļūda un palodzes bija paredzēts izvietot ārpusē, taču darbi vēl nav pabeigti un viss vēl ir labojams. “Kopsapulcē spriedām, kādus remontdarbus prioritāri darīt, un izvēlējāmies likt logus. Manuprāt, varēja palikt arī vecie koka logi, bet es neesmu viens pats lēmējs. Ieklausījos mājas iedzīvotāja Viļņa Jargana viedoklī, kurš uzskatīja, ka logi ir maināmi, un tā arī izdarījām,” stāsta D. Pīčs. Savukārt pie mājas sastaptais kaimiņš V. Jargans nevēlējās iesaistīties sarunā, vien noteica, ka sapulcēs viss tiekot izskaidrots un viņš nesaskata nekādas problēmas mājas apsaimniekotāja A. Jansona darbā.