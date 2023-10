Naudā neizmērāma vērtība

To varu apgalvot, noklausoties 13. oktobrī Alūksnes novada bibliotēkā grāmatas

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izloksne” prezentāciju un tiekoties ar grāmatas autorēm novadniecēm Daci Markus (Briediņa) un Vizmu Supi (Ķauķe).

Ar dziedāšanu šajā pat izloksnē, spēlējot akordeonu, prezentāciju papildināja mums jau labi zināmā Ilze Briediņa. Prezentācija bija īsta mācību stunda, kuru gribējās klausīties un klausīties. Tā aizskāra dvēseli visdziļākajā nostūrī, kad vēl pievienojās Ilze, tad visas nedēļas sūrums aizkūpēja kā dūmi, tikai acīs palika nodevīgs mitrums.

Vispirms Dace Markus ar sirds siltumu, neko neizskaistinot, vieglā valodā pastāstīja, ka abas ar Vizmu bērnību un skolas gadus pavadījušas Ziemera pagastā (agrāk ciemā), arī vēlāk bieži uzturējušās šajā teritorijā, kurā runā Ziemeru izloksnē. Man personīgi tas bija pārsteigums, ka ir Ziemeru izloksne. Kopīgais pētījums sācies ar sadarbību Otrajā malēniešu valodas nometnē. Grāmatas pamatā ir Vizmas Supes stāstījums izloksnē par bērnības atmiņām, to turpina Daces Maruks veiktā izloksnes teksta analīze. Manuprāt, darbs ir nenovērtējums, tas nav darīts tikai aiz gara laika, bet ir sirds darbs zelta vērtē. Par grāmatas tapšanu pastāstīja arī autore Vizma Supe, tā veltīta bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, lai viņi paskatītos citādi uz saullēkta rītiem, dabu visos gadalaikos, darbiem lauku sētā, ēdieniem, saikni starp mājdzīvniekiem, attieksmi pret mājlopiem, uz darba rīkiem un mīlestību pret savu dzimto vietu un interesi par senču izloksni. Vēl uzrakstīto viņa velta arī savām bērnu dienu mājām “Ķauķiem”, kur pagalmu nopēdojuši vecvecāki, vecāki un pieci bērni. Klausoties autores mierīgajā, ar mīļumu piepildītajā stāstījumā, arī es gara acīm redzēju ne tikai viņas bērnību, bet arī savu. Kopdarbs ir kultūrvēsturiski vērtīgs materiāls, kā jau teicu, tas ir zelta vērtē, jo māca cienīt savu zemi, savu ģimeni un nekaunēties no dialekta, šajā gadījumā Ziemeru. Tās ir saknes, kuras pats Dievs ir svētījis. Aplausi un ziedi no klausītājiem, bibliotēkas vadības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sirsnīgs paldies par šo jauko pasākumu novada bibliotēkai un, protams, darba autorēm Vizmai Supei un Dacei Markus un muzikālajai pavadītājai Ilzei Briediņai.

Ticu, ka būs atkal jauna tikšanās.