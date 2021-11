“PALDIES IEDZĪVOTĀJIEM, kuri ievēro uzņēmuma logo, jo tas kalpo ne tikai kā reprezentācijas elements, bet ir arī skaists vides objekts. Lai arī tas atrodas uz ēkas sienas un nav vērsts pret pilsētas galveno ielu, to tomēr ir ievērojuši Alūksnes iedzīvotāji un ciemiņi,” saka Mārtiņš Kaļva. Foto: Aivita Lizdika





Kam tas ir vajadzīgs?

Kāda lasītāja (vārds ir redakcijai zināms) interesējas par to, cik izmaksā un cik lietderīgs ir “Alūksnes enerģijas” izgaismotais logo. “Pirmo reizi to pamanīju, nākot pa taisno no kapsētas, var redzēt arī, ejot gar mācītājmuižu, taču īstenībā tas nav lāga redzams, nav pat vērsts Pils ielas virzienā. Vai tam ir jēga? Ja tas ir par manu nodokļu maksātāja naudu, tad tā ir lieki tērēta. Īpaši šajā laikā, kad jātaupa,” saka alūksniete un vēlas zināt, cik izmaksāja logo un tā uzstādīšana, un no kādiem līdzekļiem.

Lai rastu atbildi, redakcija vērsās pie SIA “Alūksnes enerģija” valdes locekļa Mārtiņa Kaļvas. Viņš atbild, ka logo uzstādīšana ietilpa ēkas fasādes remontdarbos, ko uzņēmums veica 2020. gada pavasarī. “Projekta gaitā veikta administrācijas ēkas siltināšana, tajā skaitā, fasāde, cokols un jumts, kā rezultātā iegūts siltumenerģijas patēriņa ietaupījums vismaz par 40 procentiem jeb 40 līdz 50 megavatstundām gadā vai naudas izteiksmē aptuveni 3500 eiro,” stāsta M. Kaļva. Rezultātā ir sakopta teritorija un ēkas fasāde remontēta tā, lai veiksmīgi iekļautos pilsētvidē. “Izgaismotā logo jauda ir 106 vati un izmantotas augstas efektivitātes LED spuldzes,” saka M. Kaļva. Šīs spuldzes diennakts tumšajā laikā patērē līdz 848 Wh, kas izmaksā aptuveni 0,11 eiro diennaktī jeb 40 eiro gadā, skaidro uzņēmuma vadītājs.