Gaismas bruņinieks ienācis pilsētā un tās apkārtnē

Tāds ir mans nūjotājas vērtējums 25. aprīlī, kad no centra nogriezos uz Jāņkalniņu, tad pa taciņu uz Rūpniecības ielu, turpināju ceļojumu pa Rīgas ielu, tad pa Pils ielu, kamēr nonācu atkal savā Helēnas ielā. Biju patīkami pārsteigta par sakoptību. Īpaši gribas uzteikt autobusa pieturas paldies tiem, kuri šīs vietas uztur kārtībā un, protams, tiem, kuri gaida autobusu. Vēl pie visa redzētā gribas izteikt savu gandarījumu par to, ka Helēnas ielas bedres tiek rūpīgi lāpītas, jo iela ir gara, ļoti noslogota un nav jāpārmet, ka lāpa bedrītes. Izlīdzas, kā var un līdzekļi atļauj. Vienu gan gribas vietvalžiem atgādināt – proti, par atkritumu groziem, jo tie ir tikai vienīgi pie autobusu pieturām. Iespējams, ka tas sanāk dārgi, un neizslēgsim arī to, ka kāds tos var nozagt, jo tāda sērga jau arī nav sveša. Tualešu arī maz. Par to jādomā uz priekšdienām. Uznākot uz savas ielas, vēl patīkams pārsteigums – piesaulītē jau uzziedējušas pienenes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bet kopumā varu teikt, ka visi šķēršļi ir pārvarami, daudz paveikts. Arī turpmāk būsim Gaismas bruņinieki savā pilsētā un novadā!