Drīz Janvāris un gads sākas no jauna

Pārdomas un ticējumi

Janvāris – romiešu dieva vārdā Jāna vārdā no saukts pirmais mēnesis gadā (Jānus) ir viens no vecākajiem itāļu dieviem. Vairāki pētnieki viņu uzskata par gaismas un pasaules dievu. Jānum ir veltītas dienas pirmās stundas, mēneša pirmās dienas un gada pirmais mēnesis- janvāris.

1.janvāris- Jaungads, pēc baznīcas kalendāra- Jēzus vārda diena. 6. janvāris- Zvaigznes jeb Triju kungu diena.

Priekšā vecgada vakars, tad jau atkal nāks Jaunais gads un domas pavērs durvis uz nākotni. Kāda tā būs to rādīs laiks. Atcerēsimies, ka steiga neko laba nedos. Katra diena ir svēta, un jāpieņem ar pateicību. priecāsimies, ielaidīsim sirdī gaišas domas, ēnas krīt tāpat. Mēs esam radīti mīlestībai, saulei un cilvēkiem, kuri ir ap mums, saviem draugiem, tuviniekiem. Šodienas steiga dažkārt noved pie tā, ka cilvēks vairs nedomā, bet visu dara automātiski vai arī gaida norādījumus no ārpuses. Ar nožēlu jāatzīst, ka šodienas steigas skrejceļā produktīvākie un veiksmīgākie ir tie cilvēki, kuri skrien aizgūtnēm un cenšas no dienas izspiest maksimālo. Tomēr jāapzinās, ka visu nevar padarīt un katram ir savas robežas. Mums nav laika lasīt grāmatas. Visa dzīves gudrība reizēm balstās no ziņām vai priekšlikumiem kā labāk darīt-kā labāk iepazīties, kā izpatikt priekšniecībai. To cilvēki lasa jo tas neprasa laiku, nav jādomā. Kas beigās paliek pāri? Tukšums un neapmierinātība par dzīvi. Ieklausīsimies labāk savā sirdī jeb kā mēdz teikt intuīcijā.

Par janvāri ir daudz tautas ticējumu. Silts janvāris- silts maijs. Kāds janvāris tāds jūlijs. Ja janvārī maz sniega, martā tā būs daudz. Dziļi sniegi janvārī- daudz ūdeņu vasarā. Auksti janvāra rīti sola karstas vasaras dienas.

Ticējumi ir arī par Jaungada nakti un pirmo dienu. Jaungada sniegs nozīmē labu bišu pienesumu. Kāda jaungada diena, tāds būs viss gads Jaungada dienā nedrīkst bārties, kauties, izdot naudu, lai tas nav jādara visu nākamo gadu.

Jaunajā gadā paņemsim vairāk līdzi Ticību, Cerību, Mīlestību. Būsi tādi kādi patiesībā esam.

Vēlējums jaunajā gadā

Lai dzīves straume aiznes pretī rītiem,

Uz jaunu pavasari, maija noreibumu.

Lai saule dienas rakstā ieraksta

un vaigu gaišu dara labestība.

Lai Dieva miers ir katra daļa,

Bet kopīgs visiem-

Laimīgs jaunais gads!