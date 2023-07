Annas diena klāt!

Ik gadu 26. jūlijā atzīmē Annas dienu – tā raksturīga ar gada pirmās ražas sagaidīšanu – tieši šajā dienā drīkstēja pirmo reizi rakt un ēst jaunos kartupeļus. Tāpat, sākot ar šo dienu, sāka ēst arī burkānus un rudzu maizi. Vienlaikus Annas diena bija saimnieču diena, kad notika lieli gadatirgi, kur satikās pārdevēji ar pircējiem, bet jauniešu vidū šis datums nozīmēja iepazīšanos. Senlatvieši Annas dienas vakarā gāja līgot – aplīgoja un piesauca Annas, lai tās rūpējas par aitām un tām aug mīksta vilna. Arī mūsu novadā ir vairāki pasākumi, kasveltīti Annas dienai.

Annas vārds minēts jau Svētajos rakstos, kad Jēzu nesa uz Jeruzalemi, lai to stādītu Tam Kungam priekšā. “Un tur bija viena praviete, Anna, Fanuela meita, no Ašera cilts. Tā bija atraitne ap 84 gadiem.’’

Anna ir grieķu izcelsmes vārds un cēlies no vārda Hanna. Svētā Anna gleznā tiek uzskatīta par Jaunavas Marijas māti (attēlā).

Latvijā ir vairākas draudzes, kas nosauktas Svētās Annās vārdā – Liepājā, Jelgavā, Kuldīgā. Novadā ir Annas pagasts, kuras vārdā nosaukta nu jau bijusīAnnas skola, un Alūksnē ir Annas iela.

Ar Annas dienu saistās arī vairāki ticējumi:

Ja Annas dienā atrod zirnekli – aitas sprāgs.

Ja Annas dienā līst lietus, būs slapjš rudens.

Ja pa Annām vanagi ap kādām mājām laidelējas, tais mājās būs kāzas.

Ja Annas dienā lietus līst, rudenī būs daudz sēņu, bet rieksti būs tārpaini, un otrādi.

No Annas dienas drīkst ēst jaunos kartupeļus.

Ko Anna dos – sēnes vai riekstus, jācer, ka būs gan viens, gan otrs, jo lietus var uzlīt, un Jēkabs (25.07.) jau parūpējās par raženu lietu.

Viena no tautasdziesmām, veltīta Annas dienas pasākumam.

Ai, Annīte, devējiņa,

Dod villai garai augt,

Garai svārkiem, villainēm,

Mīkstai cimdiem, zeķītēm.

Es nezinu, cik Annas dzīvo Annas pagastā, cik Annas ielā bet – 26. jūlijā sveicieni ar veltījumu visām Annām.Lai izdodas šie svētki!

Kad jūlijs ir pilnbriedā savā un dārzeņus grozā vāc,

Nāk Anna no aizmūžu laikiem

Un sveicienus visiem māj.

Anna – praviete senā,

Anna nes saimnieces godu.

Ar Annu aizsākas burtiņš, pirmais ābecē lasāms.

Anna ar jūlija sauli

Druvām briedumu sviež.

Anna no mūžseniem laikiem

Mājā svētību vieš.