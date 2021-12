Ziemā darbs ne tikai ar sniegu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ar biezo sniega segu strauji atnākusī ziema ievērojamu papildu darbu sagādājusi arī ēku apsaimniekotājam SIA “Alūksnes nami”. Lai no sniega ar tehniku attīrītu apsaimniekojamo māju pagalmus, SIA “Alūksnes nami” pērk ārpakalpojumu, jo pašu rīcībā nav šādas tehnikas. Uzņēmumā vidēji strādā arī pieci līdz septiņi sētnieki, un citi darbinieki, kuri nodrošina uzņēmuma veiksmīgu saimniecisko darbību.“Pirkt ārpakalpojumu apsaimniekojamo namu apkārtnes tīrīšanai no sniega ar tehniku uzņēmumam izmaksā lētāk, nekā pašiem iegādāties un to uzturēt, algot šim nolūkam nepieciešamo darbinieku. Par ārpakalpojumu, kas nodrošina sniega tīrīšanu ar traktoru ar frontālo iekrāvēju vai mazo “Bob cut” traktoru, ar vietējiem uzņēmumiem esam noslēguši divus līgumus. Starp viņiem tad arī sadalām tīrāmo teritoriju apjomu atbilstoši viņu noslogojumam,” stāsta SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva.