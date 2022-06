Zeltiņu kapliču pārcels uz Ķekavu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

No Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde šajā gadā piešķīrusi 12 900 eiro būvprojekta izstrādei Zeltiņu kapličas pārvietošanai. To paredzēts pārcelt uz Ķekavas kapiem.Pieteikumu valsts budžeta finansējumam sakrālā mantojuma saglabāšanai sagatavoja Zeltiņu evaņģēliski luteriskā draudze, jo kapliča pieder Zeltiņu evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kas veic arī kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Jāatgādina, ka Zeltiņu kapu kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, objektā atrodas arī vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Zvana krēsls” un valsts nozīmes mākslas piemineklis “Zvans”. Kā stāsta Zeltiņu evaņģēliskās draudzes priekšniece Ārija Rone, kapliča izmantota izvadīšanas ceremonijām līdz 2019. gada 1. jūlijam, kad ar draudzes mācītāja Jāņa Zvirgzdiņa lēmumu tā slēgta, jo bija sliktā stāvoklī un apdraudēja cilvēku dzīvību un veselību bēru ceremoniju laikā. Taču to nojaukt nepieļauj Zeltiņu kapu kapličas kā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.