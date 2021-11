Spēka zīmes labākai dzīvei

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Mārkalnes pagasta centrā pie bijušās skolas ēkas svētkiem izvēlēts īpašs dekors – vietējā iedzīvotāja, koktēlnieka Arņa Koruļa izgatavotas trīs koka latvju spēka zīmes – Jumis, Ozola un Dzīvības zīmes. Valsts svētku vakarā zīmes iemirdzēsies sarkanbaltsarkanā krāsā, skanēs patriotisku dziesmu ieraksti, tostarp Mārkalnes pagasta ansambļa “Akava” ierakstītas dziesmas, stāsta bibliotēkas vadītāja – kultūras darba organizatore Sanita Silirova.“Latviešu zīmēs ir spēks un aizsardzība. Varbūt mūsdienās esam nepelnīti to aizmirsuši. Kādreiz katrā ģimenē vai mājsaimniecībā bija vecmāmiņas adīti dūraiņi ar rakstiem. Tagad tā nav, tādēļ mēs vēlamies pagasta iedzīvotājiem dot šo zīmju spēku,” saka bibliotēkas vadītāja – kultūras darba organizatore Sanita Silirova, kura trīs zīmes, kas svētkos rotās pagastu, izvēlējusies kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Driņinu. Tālākais bija mākslinieka Arņa Koruļa ziņā. “Esmu pateicīgs, ka man uzticas un izvēlas manu darbu, nevis meklē cilvēku no citurienes. Labprāt daru savam pagastam,” teic A. Korulis. S. Silirova gribētu turpināt veiksmīgi iesākto un nākotnē varētu tapt arī citas latvju zīmes veidojot pagastā zīmju dārzu. “Var veikalā nopirkt jebko, bet lielākā vērtība ir pašu cilvēka darināts darbs. Pietam no koka, kas ir viena no Latvijas zemes bagātībām,” teic S.Silirova.