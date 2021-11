Sadarbībā ar biti

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Andis Kaktiņš vairāku gadu laikā ar savu smago darbu, pacietību, neatlaidību, mācoties no savām kļūdām un ar lielu vēlēšanos “augt” ir no maza biškopības iesācēja kļuvis par vienu no lielākajiem biškopjiem Latvijā. Ar savu biškopības produkciju iepriecina ne tikai Alūksnes, bet arī citu novadu un pagastu iedzīvotājus visā Latvijā” - rakstīts pieteikumā par apbalvojuma saņēmēju.Nominācijā “Tautsaimniecība” apbalvojumu Alūksnes novada pašvaldība Valsts svētkos piešķir sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”, kuras valdes priekšsēdētājs ir Andis Kaktiņš. Uzņēmuma darbs sekmējies ar neatlaidību, mērķtiecību komercdarbībā un ieinteresētību biškopības nozarē, kas veicinājusi tā izaugsmi, atpazīstamību novadā un Latvijā.Ziņa par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu Kaktiņu ģimenei bija patīkams pārsteigums. “Paldies tiem cilvēkiem, kuri mūs pieteica un izvirzīja šim apbalvojumam! Tas ir liels saviļņojums un gandarījums, ka savā reģionā esam pamanīti un novērtēti,” saka Andis Kaktiņš.